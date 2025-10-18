Masacrul de Ziua Sfântului Bartolomeu: o nuntă sângeroasă la Paris

Masacrul de Ziua Sfântului Bartolomeu, petrecut în noaptea de 23-24 august 1572, rămâne una dintre cele mai cumplite tragedii ale Europei post-medievale. Sub masca unei alianțe nobile — nunta dintre Margareta de Valois și Henric de Navarra — Parisul a fost scena unei crime colective care a zguduit întreaga lume creștină.

Secolul al XVI-lea a adus în Franța nu doar strălucirea Renașterii, ci și falia adâncă dintre catolici și adepții Reformei. După moartea regelui Henric al II-lea, autoritatea regală s-a prăbușit, iar marile familii nobiliare au început o luptă pentru influență.

Familia de Guise, apărătoare ferventă a catolicismului, s-a confruntat cu Bourbonii, care susțineau noua credință calvinistă. În mijlocul acestor tensiuni, regenta Caterina de Medici a încercat să joace rolul arbitrei, dar echilibrul era imposibil.

Edictele de toleranță religioasă, menite să aducă pacea, au fost întâmpinate cu furie de ambele tabere. Incidentul de la Wassy, din 1562, în care François de Guise a masacrat o congregație de protestanți, a aprins fitilul războaielor religioase. Timp de un deceniu, Franța a fost sfâșiată de violență, iar pacea de la Saint-Germain (1570) nu a fost decât o iluzie.

În 1572, Caterina de Medici a conceput un plan aparent genial: să unească prin căsătorie cele două tabere. Margareta de Valois, sora regelui Carol al IX-lea, urma să se mărite cu Henric de Navarra, liderul hughenoților. Parisul, oraș catolic până în măduvă, privea însă cu suspiciune sosirea nobililor protestanți.

La câteva zile după nuntă, o tentativă de asasinat asupra amiralului Coligny, sfetnicul lui Carol al IX-lea, a inflamat spiritele. În spatele trăgătorului se afla, cel mai probabil, familia de Guise. Hughenoții au cerut dreptate regelui, dar în noaptea de 23 spre 24 august, porțile Parisului s-au închis: cu acordul tacit al curții, a început măcelul.

Coligny a fost primul ucis. Apoi, nobilii protestanți au fost vânați prin străzile capitalei, iar populația s-a alăturat furiei. Sângele a curs pe malurile Senei, iar în câteva ore Parisul s-a transformat într-un uriaș cimitir. Valul de crime s-a extins în întreaga Franță.

Regele Carol al IX-lea, copleșit de haos, a încercat târziu să oprească masacrul, dar pierduse controlul. În ochii lumii, Franța devenise simbolul trădării și al intoleranței religioase.

Masacrul de Ziua Sfântului Bartolomeu a demonstrat cât de subțire este linia dintre credință și fanatism — și cât de ușor o nuntă poate deveni începutul unei tragedii naționale.