Gest de unitate în Biserica Ortodoxă. Scrisoarea Patriarhului Daniel către Patriarhul Bartolomeu

Patriarhul Daniel. Sursa foto: Captruă video Youtube
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, conducătorul Bisericii Ortodoxe Române, i-a adresat Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, o scrisoare irenică cu prilejul sărbătorilor de Nașterea Domnului și Noul An 2026, în care i-a transmis urări de sănătate, pace și bucurie.

Mesajul a fost publicat pe site-ul oficial al Patriarhiei Române și reprezintă o comunicare oficială între cele două Biserici Ortodoxe autocefale, în contextul sărbătorilor creștine de iarnă.

Conținutul scrisorii

În scrisoarea irenică, datată București, Nașterea Domnului, 2025, Patriarhul Daniel face referire la taina Nașterii Domnului ca fiind „temelia și inima credinței creștine”, subliniind faptul că această taină reprezintă scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea.

El rememorează rolul profeților, apostolilor și Părinților Bisericii în transmiterea acestei tainice realități, astfel cum este descris în textele religioase.

Scrisoarea continuă cu evocarea pasajului biblic în care îngerii îi vestesc păstorilor din Betleem Nașterea Pruncului Iisus, menționând că aceștia „au slăvit și lăudat pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră” și au vestit oamenilor că „S‑a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”.

Această referință biblică este folosită pentru a ilustra semnificația profundă a evenimentului Nașterii în tradiția creștină.

Mesajul pentru societatea contemporană

Într‑o parte a scrisorii, Patriarhul Daniel face trimitere la provocările contemporane, explicând că „în societatea contemporană, marcată de secularizare sau indiferență duhovnicească, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin”.

El evidențiază rolul fiecărui credincios, cleric sau laic, ca vestitor al iubirii milostive a lui Hristos în lume, reflectând astfel asupra modului în care credința este trăită în societatea actuală.

Scrisoare Crăciun Patriarh Daniel

Scrisoare Crăciun Patriarh Daniel / sursa foto: patriarhia.ro

În același context, mesajul transmite apelul Bisericii de a fi mărturisitori ai credinței, în comparație cu îngerii și păstorii care au vestit Nașterea Mântuitorului. Patriarhul folosește imaginea colindătorilor ca simbol al celor care răspândesc mesajul creștin, menționând că aceasta este o chemare la vestirea lui Hristos‑Mesia în lume.

Urările de sărbători

La finalul scrisorii, Patriarhul Daniel transmite urările sale către Patriarhul Ecumenic pentru perioada sărbătorilor de iarnă, incluzând și Anul Nou 2026 și Botezul Domnului.

El îi urează sănătate, pace și bucurie, însoțite de „mult ajutor de la Dumnezeu” și tradiționala salutare „La mulți ani!”.

Această scrisoare face parte dintr‑un schimb de mesaje și urări între conducătorii Bisericilor Ortodoxe în perioada sărbătorilor, un context în care liderii spirituali reafirmă legăturile dintre biserici și importanța dialogului ecumenic în rândul comunităților ortodoxe la nivel global.

