Social

BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioși

Comentează știrea
BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioșicredință / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Trinitas Film, prima platformă de streaming dedicată exclusiv producțiilor creștin-ortodoxe la nivel mondial, a fost lansată joi în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei Române, în prezența Patriarhului Daniel. Evenimentul marchează un pas important în digitalizarea și accesibilizarea conținutului religios.

Trinitas Film, prima platformă de streaming

Platforma reprezintă extensia online a Televiziunii Patriarhiei Române, Trinitas TV, și oferă publicului acces la o arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate de postul de televiziune de-a lungul anilor.

Televizor

Televizor. Sursa foto: dreamstime.com

În prezent, serviciul este disponibil online și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu Android și iOS, iar reprezentanții BOR precizează că în viitor va fi compatibil și cu televizoarele inteligente.

Ce filme se găsesc pe platformă

Arhiva Trinitas TV include peste 150 de filme în format HD, iar platforma este împărțită în două secțiuni principale. Trinitas Film reunește documentare și producții tematice, în timp ce Trinitas Live permite vizionarea în direct a programului televiziunii. Utilizatorii pot relua automat filmele, salva producțiile preferate, primi recomandări personalizate și asculta conținutul chiar și cu ecranul închis.

Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
credință

Credință. Sursa: Dreamstime

Cât costă abonamentul

Jumătate din materialele disponibile pe platformă pot fi vizionate gratuit, în timp ce accesul complet necesită un abonament. Costul unui abonament lunar este de 2 euro plus TVA, cel pe șase luni costă 10 euro plus TVA, iar abonamentul anual se ridică la 20 de euro plus TVA.

Conducerea platformei este asigurată de Arhidiaconul Gheorghe Popa, care este și directorul Trinitas TV. Potrivit reprezentanților BOR, Trinitas Film își propune să fie un instrument de promovare a culturii și spiritualității ortodoxe, adaptat la cerințele publicului modern.

Prin această inițiativă, Televiziunea Patriarhiei Române își extinde prezența în mediul digital și oferă acces facil la producțiile sale, atât pentru publicul din România, cât și pentru comunitățile ortodoxe din întreaga lume. Mulți credincioși deja au început să își instaleze platforma.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:57 - Secretele dinastiei Presley. Un copil provoacă o furtună mediatică
11:46 - Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
11:39 - Probleme tehnice la modelele Ford produse în România. Sute de mașini, rechemate în service
11:34 - Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit
11:30 - Conferința anuală a lui Putin: Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul din Ucraina pe cale pașnică. Li...
11:27 - BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioși

HAI România!

Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale