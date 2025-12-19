BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioși

Trinitas Film, prima platformă de streaming dedicată exclusiv producțiilor creștin-ortodoxe la nivel mondial, a fost lansată joi în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei Române, în prezența Patriarhului Daniel. Evenimentul marchează un pas important în digitalizarea și accesibilizarea conținutului religios.

Platforma reprezintă extensia online a Televiziunii Patriarhiei Române, Trinitas TV, și oferă publicului acces la o arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate de postul de televiziune de-a lungul anilor.

În prezent, serviciul este disponibil online și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu Android și iOS, iar reprezentanții BOR precizează că în viitor va fi compatibil și cu televizoarele inteligente.

Arhiva Trinitas TV include peste 150 de filme în format HD, iar platforma este împărțită în două secțiuni principale. Trinitas Film reunește documentare și producții tematice, în timp ce Trinitas Live permite vizionarea în direct a programului televiziunii. Utilizatorii pot relua automat filmele, salva producțiile preferate, primi recomandări personalizate și asculta conținutul chiar și cu ecranul închis.

Jumătate din materialele disponibile pe platformă pot fi vizionate gratuit, în timp ce accesul complet necesită un abonament. Costul unui abonament lunar este de 2 euro plus TVA, cel pe șase luni costă 10 euro plus TVA, iar abonamentul anual se ridică la 20 de euro plus TVA.

Conducerea platformei este asigurată de Arhidiaconul Gheorghe Popa, care este și directorul Trinitas TV. Potrivit reprezentanților BOR, Trinitas Film își propune să fie un instrument de promovare a culturii și spiritualității ortodoxe, adaptat la cerințele publicului modern.

Prin această inițiativă, Televiziunea Patriarhiei Române își extinde prezența în mediul digital și oferă acces facil la producțiile sale, atât pentru publicul din România, cât și pentru comunitățile ortodoxe din întreaga lume. Mulți credincioși deja au început să își instaleze platforma.