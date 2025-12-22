Patriarhul Daniel: Să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în 2025

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis, luni, un mesaj video cu prilejul Sărbătorilor Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou 2026, în care face apel la cultivarea credinței, păcii și comuniunii.

Potrivit Patriarhului Daniel, „pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeţii Isaia (7, 14) şi Miheia (5, 1)”.

„La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire" (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni", a mai transmis Patriarhul.

Întâistătătorul BOR subliniază că, „dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituţie, în societate, în popor şi în lumea întreagă”.

Astfel, cu prilejul sfintelor sărbători, Patriarhul Daniel urează „doriri de sănătate şi fericire, pace şi bucurie, dimpreună cu salutul tradiţional: 'La mulţi ani'!”.

Patriarhul Daniel a îndemnat, recent, credincioșii ca, la trecerea dintre ani și de Anul Nou, să mulțumească pentru binele primit în 2025 și să ceară ajutor divin pentru faptele bune din anul care începe.

„Ca și în anii precedenți, la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, și în ziua de Anul Nou, să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2025, care a trecut, și să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care intrăm. Să pomenim în rugăciunile noastre și pe toți românii care se află printre străini, departe de Țară, ca să păstrăm unitatea de credință și de neam”, a mai spus acesta.