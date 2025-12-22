Social

Patriarhul Daniel: Să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în 2025

Comentează știrea
Patriarhul Daniel: Să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în 2025Patriarhul Daniel. Sursa foto: Captruă video Youtube
Din cuprinsul articolului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis, luni, un mesaj video cu prilejul Sărbătorilor Nașterii Domnului, Botezului Domnului și Anului Nou 2026, în care face apel la cultivarea credinței, păcii și comuniunii.

Patriarhul Daniel, mesaj cu ocazia sărbătorilor

Potrivit Patriarhului Daniel, „pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după cum au prezis, cu şapte sute de ani mai înainte, profeţii Isaia (7, 14) şi Miheia (5, 1)”.

„La naşterea Pruncului Iisus, o mulţime de îngeri din cer a cântat: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni, bunăvoire" (Luca 2, 14). Prin urmare, sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni", a mai transmis Patriarhul.

Patriarhul Daniel: Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet

Întâistătătorul BOR subliniază că, „dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire darnică, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet, în familie, în parohie, în mănăstire, în fiecare comunitate sau instituţie, în societate, în popor şi în lumea întreagă”.

Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul

Astfel, cu prilejul sfintelor sărbători, Patriarhul Daniel urează  „doriri de sănătate şi fericire, pace şi bucurie, dimpreună cu salutul tradiţional: 'La mulţi ani'!”.

Mesajul recent pentru Anul Nou

Patriarhul Daniel a îndemnat, recent, credincioșii ca, la trecerea dintre ani și de Anul Nou, să mulțumească pentru binele primit în 2025 și să ceară ajutor divin pentru faptele bune din anul care începe.

„Ca și în anii precedenți, la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, și în ziua de Anul Nou, să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2025, care a trecut, și să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care intrăm. Să pomenim în rugăciunile noastre și pe toți românii care se află printre străini, departe de Țară, ca să păstrăm unitatea de credință și de neam”, a mai spus acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:45 - Sărbători fără probleme digestive. Alimentul care vă ajută la tranzit
21:35 - Un celebru cântăreț a fost diagnosticat cu cancer. Concertele din luna ianuarie au fost anulate
21:20 - Ilie Bolojan: În 2026 se vor reduce cheltuielile administrative și numărul de angajați
21:06 - Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
21:00 - Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofi
20:54 - Federația FAIR-MediaSind critică desființarea Filarmonicii Ion Dumitrescu și Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale