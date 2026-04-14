„Pur și simplu mulțumesc” se răspândește în România. Mesajul de recunoștință care a ajuns în centrul atenției

Un mesaj scurt, fără explicații și fără semnătură, a început să apară în ultimele săptămâni în mai multe orașe din România: „PUR ȘI SIMPLU MULȚUMESC!”.

A fost observat pe tramvaie, pe stâlpi, pe ziduri sau pe stickere lipite discret în spațiul urban. Nu este însoțit de logo și nu trimite către nicio sursă , iar această lipsă de context a ridicat rapid întrebări.

Cine a pus mesajele și cu ce scop? Este vorba despre o campanie sau despre inițiative separate? Deocamdată, nu există un răspuns oficial. Cert este că mesajul apare în forme similare, în locuri diferite, și continuă să se extindă.

În paralel, fenomenul a trecut și în online. Imagini din oraș sunt fotografiate și redistribuite, iar discuțiile s-au mutat rapid pe rețelele sociale.

Negocierile Israel-Liban, patronate de Marco Rubio, au început la Washington
Negocierile Israel-Liban, patronate de Marco Rubio, au început la Washington
O mamă disperată își strigă durerea: dacă judecătoarea motiva hotărârea, copilul meu era în viață
O mamă disperată își strigă durerea: dacă judecătoarea motiva hotărârea, copilul meu era în viață

Au apărut postări în care oamenii transmit, la rândul lor, mesaje de mulțumire către familie, prieteni sau comunitățile lor, transformând inițiativa într-un lanț de reacții de recunoștință.

 

@heyitsalexandraaa Uneori e important sa nu uitam sa multumim oamenilor importanti din viata noastra🤍 #pursisimplumultumesc #damaideparte #stafetamultumirilor ad #forgratefulness ♬ original sound - Alexandra🌞

@iamicatalina #pursisimplumultumesc . Va provoc sa mulțumiți și voi unei persoane astazi, in prima zi de primavara 🤍. @𝘈𝘭𝘦𝘹 𝘋𝘢 𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢🥷🌞🦢 @🌞🥷🏻Diaa😈 @Adelina M.10 ♬ original sound - Cătălina Iacob 🌞🥷

Rămâne de văzut dacă în spatele lui există o inițiativă organizată sau dacă este doar un fenomen care a prins prin simplitate. Până atunci, „mulțumesc” continuă să apară, în tot mai multe locuri.

Stiri calde

18:54 - Negocierile Israel-Liban, patronate de Marco Rubio, au început la Washington
18:51 - Chișinăul testează o rută feroviară directă din Kiev cu acces organizat către aeroportul Eugen Doga
18:39 - O mamă disperată își strigă durerea: dacă judecătoarea motiva hotărârea, copilul meu era în viață
18:33 - Un lanț de restaurante din SUA, vizat de apeluri la boicot după ce s-a aflat că CEO-ul l-ar susține pe Trump
18:28 - Marele actor cu „vocea tunătoare și argentină”
18:23 - Nicușor Dan poate salva și media tensiunile din coaliția de guvernare, crede Mircea Abrudean

Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană
Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit

