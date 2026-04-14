„Pur și simplu mulțumesc” se răspândește în România. Mesajul de recunoștință care a ajuns în centrul atenției

Un mesaj scurt, fără explicații și fără semnătură, a început să apară în ultimele săptămâni în mai multe orașe din România: „PUR ȘI SIMPLU MULȚUMESC!”.

A fost observat pe tramvaie, pe stâlpi, pe ziduri sau pe stickere lipite discret în spațiul urban. Nu este însoțit de logo și nu trimite către nicio sursă , iar această lipsă de context a ridicat rapid întrebări.

Cine a pus mesajele și cu ce scop? Este vorba despre o campanie sau despre inițiative separate? Deocamdată, nu există un răspuns oficial. Cert este că mesajul apare în forme similare, în locuri diferite, și continuă să se extindă.

În paralel, fenomenul a trecut și în online. Imagini din oraș sunt fotografiate și redistribuite, iar discuțiile s-au mutat rapid pe rețelele sociale.

Au apărut postări în care oamenii transmit, la rândul lor, mesaje de mulțumire către familie, prieteni sau comunitățile lor, transformând inițiativa într-un lanț de reacții de recunoștință.

Rămâne de văzut dacă în spatele lui există o inițiativă organizată sau dacă este doar un fenomen care a prins prin simplitate. Până atunci, „mulțumesc” continuă să apară, în tot mai multe locuri.