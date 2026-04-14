„Pur și simplu mulțumesc” se răspândește în România. Mesajul de recunoștință care a ajuns în centrul atenției
- Dragoș Lefterescu
- 14 aprilie 2026, 17:19
Un mesaj scurt, fără explicații și fără semnătură, a început să apară în ultimele săptămâni în mai multe orașe din România: „PUR ȘI SIMPLU MULȚUMESC!”.
A fost observat pe tramvaie, pe stâlpi, pe ziduri sau pe stickere lipite discret în spațiul urban. Nu este însoțit de logo și nu trimite către nicio sursă , iar această lipsă de context a ridicat rapid întrebări.
Cine a pus mesajele și cu ce scop? Este vorba despre o campanie sau despre inițiative separate? Deocamdată, nu există un răspuns oficial. Cert este că mesajul apare în forme similare, în locuri diferite, și continuă să se extindă.
În paralel, fenomenul a trecut și în online. Imagini din oraș sunt fotografiate și redistribuite, iar discuțiile s-au mutat rapid pe rețelele sociale.
Au apărut postări în care oamenii transmit, la rândul lor, mesaje de mulțumire către familie, prieteni sau comunitățile lor, transformând inițiativa într-un lanț de reacții de recunoștință.
View this post on Instagram
@heyitsalexandraaa Uneori e important sa nu uitam sa multumim oamenilor importanti din viata noastra🤍 #pursisimplumultumesc #damaideparte #stafetamultumirilor ad #forgratefulness ♬ original sound - Alexandra🌞
@iamicatalina #pursisimplumultumesc . Va provoc sa mulțumiți și voi unei persoane astazi, in prima zi de primavara 🤍. @𝘈𝘭𝘦𝘹 𝘋𝘢 𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢🥷🌞🦢 @🌞🥷🏻Diaa😈 @Adelina M.10 ♬ original sound - Cătălina Iacob 🌞🥷
Rămâne de văzut dacă în spatele lui există o inițiativă organizată sau dacă este doar un fenomen care a prins prin simplitate. Până atunci, „mulțumesc” continuă să apară, în tot mai multe locuri.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.