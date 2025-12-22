Cum va circula metroul de Crăciun și de Anul Nou. Programul de sărbători, anunțat de Metrorex

Metrorex a anunțat programul de circulație al trenurilor de metrou pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În zilele de Crăciun și pe durata Anului Nou, metrourile vor circula după graficele aplicabile weekendurilor și sărbătorilor legale, potrivit comunicatului emis de companie.

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, în zilele de 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie 2026 și 5-7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula după graficele valabile în weekend și în zilele de sărbători legale.

Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon - Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi - Pipera), Magistrala 3 (Preciziei - Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 - Valea Ialomiței / Râul Doamnei), trenurile de metrou vor circula la un interval de nouă minute.

Pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Străulești), trenurile de metrou vor circula la un interval de 12 minute.

Pentru noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, Metrorex a anunțat un program special de circulație. Pe toate magistralele, trenurile vor circula între orele 23:00 și 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar între orele 01:00 și 05:00 la un interval de circa 20 de minute.

Astfel, în acest context, Metrorex recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări atunci când își planifică deplasările în perioada sărbătorilor.

STB a anunțat programul de funcționare pentru Crăciun, valabil între 24 și 26 decembrie. În această perioadă, transportul public va circula cu frecvențe mai reduse decât în zilele lucrătoare, după un program de tip minivacanță sau weekend și sărbătoare legală, similar celui din anii anteriori.

În această perioadă vor circula linii cu indicative între 200 și 299. Totodată, pe liniile principale, cu indicative între 100 și 199, precum și pe traseele care deservesc marile centre comerciale din Capitală, vor fi menținute frecvențe mai ridicate, în funcție de cererea de transport. Reprezentanții STB arată că nu sunt prevăzute schimbări importante față de programele generale anunțate pentru perioada sărbătorilor. În plus, transportul public va fi gratuit în zilele de 25 și 26 decembrie.

Pe lângă programul special de circulație, STB păstrează și în acest an tradițiile dedicate sărbătorilor. Tramvaiul Colindelor va circula pe Linia 1, decorat festiv și acompaniat de colinde românești și internaționale. Totodată, patru tramvaie tematice vor fi puse în circulație, iar în 30 de stații din Capitală au fost amplasate imagini inspirate de Crăciun.