CFR suplimentează vagoanele pe rutele cele mai solicitate, în perioada sărbătorilor

CFR suplimentează vagoanele pe rutele cele mai solicitate, în perioada sărbătorilorCFR / sursa foto: dreamstime.com
Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, CFR Călători a anunțat că va oferi capacitatea maximă disponibilă pe cele mai solicitate rute, astfel încât pasagerii să se poată deplasa mai ușor spre destinațiile dorite. Compania a precizat că va urmări în permanență numărul călătorilor, iar în cazul creșterii traficului, trenurile vor fi dotate cu vagoane suplimentare, în limita resurselor existente.

CFR Călători suplimentează vagoanele

Pentru a evita supraaglomerarea, operatorul feroviar recomandă călătorilor să folosească și alte trenuri din graficul zilnic, nu doar cele care circulă în orele de vârf. Această măsură vizează reducerea disconfortului și menținerea unui nivel de călătorie confortabil.

Controlor CFR

Controlor CFR. Sursa foto: Arhiva EVZ

De unde se pot cumpăra biletele

Biletele pot fi cumpărate online până la momentul plecării trenului, în funcție de locurile disponibile. CFR Călători sfătuiește pasagerii să-și planifice din timp călătoria și să achiziționeze biletele în avans, fie prin site-ul oficial www.cfrcalatori.ro, fie prin aplicația mobilă dedicată, la automatele din gări sau direct de la casele și agențiile de bilete ale companiei.

De asemenea, compania recomandă ca înainte de urcarea în tren, fiecare călător să verifice dacă deține legitimația de transport corespunzătoare și, dacă este cazul, documentele suplimentare necesare. Aceasta previne aplicarea taxelor suplimentare sau a sancțiunilor conform regulamentului în vigoare.

CFR Călători

CFR Călători. Sursă foto: Facebook

Unde pot afla călătorii mai multe informații

Pentru a afla detalii despre orarul trenurilor, tarife sau durata călătoriei, pasagerii pot folosi modulul „Mers tren trafic intern” de pe site-ul CFR Călători. Introducând stația de plecare, stația de sosire și data călătoriei, se poate obține rapid toate informațiile necesare. Informații actualizate în timp real sunt disponibile și prin aplicația „TRENUL MEU”, la numerele de telefon ale stațiilor sau la linia de call-center 021 9521 – INFO CFR.

Pentru a facilita monitorizarea în timp real a circulației trenurilor, site-ul oficial al companiei pune la dispoziție camere web instalate în principalele gări din țară, printre care București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța. Prin aceste camere, pasagerii pot urmări plecările și sosirile trenurilor, precum și eventualele întârzieri.

