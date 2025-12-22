Crăciunul 2025 în Piața Obor. Cât costă produsele tradiționale pentru masa de Sărbători

Crăciunul din 2025 îi găsește pe bucureșteni, ca în fiecare an, în căutarea gustului autentic de sărbătoare. Pentru mulți, drumul spre masa de Crăciun începe inevitabil în Piața Obor, locul unde tradiția încă se negociază la tarabă, iar mirosul de carne proaspătă, usturoi și varză murată anunță apropierea Sărbătorilor. Piața Obor rămâne reperul pentru cei care vor să gătească acasă piftie, sarmale, friptură și cârnați, fără compromisuri la capitolul calitate. În apropierea Sărbătorilor de iarnă, prețurile au crescut față de anii trecuți, însă rămân ușor de anticipat pentru cei care își organizează din timp cumpărăturile.

Pentru platourile reci care se pun pe masă încă din Ajun, oferta din Piața Obor rămâne extrem de bogată. Toba de porc se vinde cu 42 de lei kilogramul și este nelipsită din farfuria de sărbătoare, fie ca aperitiv, fie alături de muștar și murături. Caltaboșul, un alt simbol al iernii românești, ajunge la 48 de lei kilogramul, fiind preferat mai ales la mesele de dimineață din zilele de Crăciun. Slănina cu usturoi, la 48 de lei kilogramul, este cumpărată atât pentru consum imediat, cât și pentru a fi păstrată câteva săptămâni după Sărbători.

Lebărul se vinde cu 45 de lei kilogramul și rămâne o alegere clasică pentru cei care vor un gust mai fin, în timp ce toba de casă, preparată artizanal, ajunge la 70 de lei kilogramul, fiind considerată un produs premium. În mod obișnuit, pentru o familie care vrea un platou complet de aperitive, un kilogram din fiecare dintre aceste produse este suficient pentru masa de Crăciun și zilele imediat următoare.

Piftia rămâne una dintre cele mai iubite mâncăruri de iarnă, iar în Piața Obor ingredientele pentru aceasta se găsesc foarte ușor. Ciolanul dezosat costă 45 de lei kilogramul, iar pentru o piftie consistentă este nevoie de aproximativ două kilograme, ceea ce înseamnă 90 de lei. Rasolul de porc, bun tot pentru piftie, este mai accesibil, la 28 de lei kilogramul, iar două kilograme totalul ajunge la 56 de lei. Picioarele de porc, esențiale pentru gelatină, se vând cu 17,5 lei kilogramul, iar două kilograme o persoane poate plăti aproximativ 35 de lei. Doar pentru piftie, bugetul total poate ajunge astfel la 181 de lei, dar cantitatea obținută acoperă lejer mesele din două-trei zile.

Sarmalele, fără de care Crăciunul pare incomplet, presupun un calcul atent. Pulpa de porc se vinde cu 38,5 lei kilogramul, iar pentru aproximativ 100 de sarmale sunt necesare minimum două kilograme, adică 77 de lei. Fleica de porc, folosită pentru a da gust și grăsime umpluturii, costă 42,5 lei kilogramul, iar două kilograme înseamnă 85 de lei. Varza murată, la opt lei kilogramul, rămâne unul dintre cele mai accesibile produse, iar două kilograme sunt suficiente pentru o oală mare de sarmale, cu un cost de 16 lei. Doar sarmalele ajung astfel la un buget de aproximativ 178 de lei.

Pentru friptura de Crăciun, oferta din Obor este variată. Ceafa de porc, preferată de majoritatea românilor, se vinde cu 46 de lei kilogramul, iar două kilograme ajung la 92 de lei. Mușchiul de porc, la 42,5 lei kilogramul, este ales fie pentru friptură, fie pentru ruladă, iar o persoană poate plăti pentru două kilograme 85 de lei. Alternativ, cotletul are același preț.

Cârnații de casă sunt pregătiți, de regulă, din spată de porc, care costă 36,5 lei kilogramul. Pentru masa de Crăciun, dar și pentru câteva zile după, sunt necesare minimum trei kilograme, adică 109,5 lei. La aceasta se mai adaugă încă un kilogram de fleică, la 42,5 lei, pentru echilibrul dintre carne și grăsime. Pieptul de porc, la 41,5 lei kilogramul, este cumpărat adesea pentru afumare sau pentru diverse preparate rapide, iar scăricica de porc, la 49,5 lei kilogramul, este o alegere frecventă pentru cuptor sau grătar, chiar și în zilele reci de iarnă.

Nicio masă tradițională nu este completă fără murături. În Piața Obor, varza murată se vinde constant cu 8 lei kilogramul, gogonelele ajung la 10 lei kilogramul, iar gogoșarii murați, mai pretențioși, costă 20 de lei kilogramul. Pentru o masă echilibrată, un kilogram din fiecare este suficient, iar costul total pentru murături ajunge la 30 de lei.

Adunând toate aceste produse, pentru o masă tradițională completă de Crăciun 2025, care include aperitive, piftie, sarmale, friptură, cârnați și murături, bugetul ajunge la aproximativ 1.060 de lei. Este un cost calculat pentru cantități generoase, care acoperă nu doar masa din ziua de Crăciun, ci și mesele din zilele următoare. Piața Obor rămâne astfel un barometru fidel al Sărbătorilor românești: nu ieftin, dar onest, previzibil și, mai ales, legat de gustul Crăciunului de acasă.