Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant

Plăcinta cu carne este un fel de mâncare complet, care odată servit nu are nevoie de alte adăugiri. Iar prepararea ei nu este deloc complicată, mai ales că foile de plăcintă pot fi cumpărate de la magazin.

Pentru acest fel de mâncare veți avea nevoie de următoarele ingrediente: 1 pachet foi fine de placinta din comert, 1 kg carne tocată de porc, vită sau pasăre, 300 g smântână, 3 ouă, 1 ceapă uscată sau 1 legătura ceapă verde, sare, piper, cimbru, boia de ardei dulce, mărar sau pătrunjel verde sau uscat, 1 lingura de unt, untură sau ulei pentru uns tava.

Veți amesteca într-un castron ceapa tocată cubulețe cât mai fine, carnea tocată, condimentele, verdeața proaspată sau uscată și jumătate din cantitatea de smântână. La alegere puteți pune și un ou în umplutură, dar în opinia unor bucătari, acesta întărește aluatul.

Puteți folosi o tavă rotundă sau ce aveți la îndemână. Cert este că aceasta trebuie unsă cu ulei, untură sau unt. Untura este ingredientul preferat de gospodine pentru că frăgezește și aluatul.