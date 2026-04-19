Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant
- Maria Pană
- 19 aprilie 2026, 08:59
Plăcinta cu carne este un fel de mâncare complet, care odată servit nu are nevoie de alte adăugiri. Iar prepararea ei nu este deloc complicată, mai ales că foile de plăcintă pot fi cumpărate de la magazin.
Plăcintă atipică
Pentru acest fel de mâncare veți avea nevoie de următoarele ingrediente: 1 pachet foi fine de placinta din comert, 1 kg carne tocată de porc, vită sau pasăre, 300 g smântână, 3 ouă, 1 ceapă uscată sau 1 legătura ceapă verde, sare, piper, cimbru, boia de ardei dulce, mărar sau pătrunjel verde sau uscat, 1 lingura de unt, untură sau ulei pentru uns tava.
Amestecul, un deliciu
Veți amesteca într-un castron ceapa tocată cubulețe cât mai fine, carnea tocată, condimentele, verdeața proaspată sau uscată și jumătate din cantitatea de smântână. La alegere puteți pune și un ou în umplutură, dar în opinia unor bucătari, acesta întărește aluatul.
Puteți folosi o tavă rotundă sau ce aveți la îndemână. Cert este că aceasta trebuie unsă cu ulei, untură sau unt. Untura este ingredientul preferat de gospodine pentru că frăgezește și aluatul.
Topingul, cel care face diferența
Luați apoi prima foaie de plăcintă pe care o puneți în tavă. Apoi puneți toată umplutura și distribuiți-o peste tot, nivelând-o. Nu stropiți foile cu grăsime pentru că este din plin din carne. Prentru un plus de savoare puteți să bateți un ou cu smântână și un praf de sare si să turnați această compoziție pe deasupra. Vă veți asigura că întindeți peste toată plăcinta în mod uniform.
În acest fel plăcinta va fi aurie, se va rumeni frumos, iar foile nu vor fi exagerat de crocante. În compoziție mai puteți adăuga după gust cubulețe de cascaval sau mozzarella, ciuperci, măsline, afumătură. Iar pe deasupra se poate rade cașcaval sau parmezan. Coacerea se face în cuptorul preîncălzit, la o temperatură de 200 de grade, timp de 30-40 de minute. După primele 20 de minute verificați care e stadiul plăcintei.
