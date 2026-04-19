Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant

Plăcinta cu carne este un fel de mâncare complet, care odată servit nu are nevoie de alte adăugiri. Iar prepararea ei nu este deloc complicată, mai ales că foile de plăcintă pot fi cumpărate de la magazin.

Plăcintă atipică

Pentru acest fel de mâncare veți avea nevoie de următoarele ingrediente: 1 pachet foi fine de placinta din comert, 1 kg carne tocată de porc, vită sau pasăre, 300 g smântână, 3 ouă, 1 ceapă uscată sau 1 legătura ceapă verde, sare, piper, cimbru, boia de ardei dulce, mărar sau pătrunjel verde sau uscat, 1 lingura de unt, untură sau ulei pentru uns tava.

Amestecul, un deliciu

Veți amesteca într-un castron ceapa tocată cubulețe cât mai fine, carnea tocată, condimentele, verdeața proaspată sau uscată și jumătate din cantitatea de smântână. La alegere puteți pune și un ou în umplutură, dar în opinia unor bucătari, acesta întărește aluatul.

Puteți folosi o tavă rotundă sau ce aveți la îndemână. Cert este că aceasta trebuie unsă cu ulei, untură sau unt. Untura este ingredientul preferat de gospodine pentru că frăgezește și aluatul.

Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător
Alegeri parlamentare în Bulgaria, duminica aceasta. Al optulea scrutin în cinci ani
Topingul, cel care face diferența

Luați apoi prima foaie de plăcintă pe care o puneți în tavă. Apoi puneți toată umplutura și distribuiți-o peste tot, nivelând-o. Nu stropiți foile cu grăsime pentru că este din plin din carne. Prentru un plus de savoare puteți să bateți un ou cu smântână și un praf de sare si să turnați această compoziție pe deasupra. Vă veți asigura că întindeți peste toată plăcinta în mod uniform.

În acest fel plăcinta va fi aurie, se va rumeni frumos, iar foile nu vor fi exagerat de crocante. În compoziție mai puteți adăuga după gust cubulețe de cascaval sau mozzarella, ciuperci, măsline, afumătură. Iar pe deasupra se poate rade cașcaval sau parmezan. Coacerea se face în cuptorul preîncălzit, la o temperatură de 200 de grade, timp de 30-40 de minute. După primele 20 de minute verificați care e stadiul plăcintei.

08:52 - Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei după o finală decisă la penalty-uri cu Atletico Madrid
08:43 - Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător
08:34 - Germania și Franța cumpără, România vinde! Lecția Hidroelectrica și graba lacheilor privatizărilor cu dedicație
08:29 - Duminica Tomii - necredință sau triumful credinței?
08:22 - Destinul tragic al Principesei Maria. Fetița Reginei Elisabeta și a lui Carol I care a schimbat istoria regalității d...

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
