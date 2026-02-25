Plăcinte ardelenești cu varză călită și boia. Rețeta pe care merită să o încerci în Postul Mare

Dacă vrei un preparat gustos și simplu de post, plăcintele cu varză călită sunt alegerea ideală. Această rețetă, păstrată de generații, era nelipsită de pe mesele românilor în Postul Paștelui și se prepară cu ingredientele pe care orice gospodină le are în bucătărie.

Ingredientele necesare sunt următoarele:

500 g făină

250 ml apă călduță

1 pachet drojdie uscată (7 g) sau 25 g drojdie proaspătă

2 linguri ulei

1 linguriță zahăr

1 praf de sare

1 varză medie, tocată fin

2 cepe mari, tocate

2–3 căței de usturoi, mărunțiți (opțional)

2–3 linguri ulei pentru călit

1 linguriță boia dulce sau iute, după preferințe

1 lingură oțet sau zeamă de lămâie

2–3 linguri ulei sau apă

Drojdia și zahărul se dizolvă în apă călduță și se lasă 5–10 minute până încep să facă bule. Se adaugă făina, uleiul și sarea și se frământă până se obține un aluat nelipicios și omogen. Se acoperă bolul și se lasă aluatul să crească într-un loc călduros aproximativ o oră.

Ceapa se călește în ulei până devine translucidă, apoi se adaugă varza, usturoiul, sarea, piperul, boiaua și oțetul. Se călește totul la foc mediu până varza se înmoaie și se caramelizează ușor. Umplutura se lasă să se răcească.

Aluatul crescut se împarte în bucăți egale, se întinde în cercuri, se pune umplutura în centru și se împăturește, sigilând marginile. Plăcintele se așază pe tavă tapetată cu hârtie de copt și se ung cu ulei sau apă. Se coc la 180°C timp de 25–30 de minute, până devin aurii și crocante.

În funcție de preferințe, plăcintele se pot prepara și cu varză murată. În acest caz, varza trebuie lăsată câteva ore în apă rece pentru a elimina excesul de sare, apoi se scurge bine înainte de călire. În afara postului, acestea pot fi savurate alături de un pahar de iaurt.