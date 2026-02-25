Social

Plăcinte ardelenești cu varză călită și boia. Rețeta pe care merită să o încerci în Postul Mare

Comentează știrea
Plăcinte ardelenești cu varză călită și boia. Rețeta pe care merită să o încerci în Postul MarePlăcinte. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Dacă vrei un preparat gustos și simplu de post, plăcintele cu varză călită sunt alegerea ideală. Această rețetă, păstrată de generații, era nelipsită de pe mesele românilor în Postul Paștelui și se prepară cu ingredientele pe care orice gospodină le are în bucătărie.

Plăcinte de post cu varză

Ingredientele necesare sunt următoarele:

  • 500 g făină
  • 250 ml apă călduță
  • 1 pachet drojdie uscată (7 g) sau 25 g drojdie proaspătă
  • 2 linguri ulei
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 praf de sare
  • 1 varză medie, tocată fin
  • 2 cepe mari, tocate
  • 2–3 căței de usturoi, mărunțiți (opțional)
  • 2–3 linguri ulei pentru călit
  • 1 linguriță boia dulce sau iute, după preferințe
  • 1 lingură oțet sau zeamă de lămâie
  • 2–3 linguri ulei sau apă

Drojdia și zahărul se dizolvă în apă călduță și se lasă 5–10 minute până încep să facă bule. Se adaugă făina, uleiul și sarea și se frământă până se obține un aluat nelipicios și omogen. Se acoperă bolul și se lasă aluatul să crească într-un loc călduros aproximativ o oră.

Varză

Varză. Sursa foto: Freepik

Cum pregătești umplutura

Ceapa se călește în ulei până devine translucidă, apoi se adaugă varza, usturoiul, sarea, piperul, boiaua și oțetul. Se călește totul la foc mediu până varza se înmoaie și se caramelizează ușor. Umplutura se lasă să se răcească.

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington

Aluatul crescut se împarte în bucăți egale, se întinde în cercuri, se pune umplutura în centru și se împăturește, sigilând marginile. Plăcintele se așază pe tavă tapetată cu hârtie de copt și se ung cu ulei sau apă. Se coc la 180°C timp de 25–30 de minute, până devin aurii și crocante.

Plăcinte de post cu varză murată

În funcție de preferințe, plăcintele se pot prepara și cu varză murată. În acest caz, varza trebuie lăsată câteva ore în apă rece pentru a elimina excesul de sare, apoi se scurge bine înainte de călire. În afara postului, acestea pot fi savurate alături de un pahar de iaurt.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:38 - Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho
10:34 - Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii
10:29 - Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%
10:24 - Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
10:18 - Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii
10:13 - Thuma, după propunerea privind unirea Ilfovului cu Bucureștiul: Aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ili...

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale