Două rețete din carne de miel pentru masa de Paște. Preparatele, nelipsite de pe mesele românilor

Paștele este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin și aduce, an de an, familiile și prietenii la aceeași masă. Preparatele din carne de miel se regăsesc printre cele mai apreciate ale acestei perioade, fiind nelipsite din meniul tradițional. Printre acestea, ciorba de miel și friptura la cuptor rămân alegeri frecvente.

Pentru o ciorbă de miel reușită, inclusă în meniul tradițional de Paște, sunt necesare legume proaspete, iar verdețurile contribuie la un gust proaspăt:

600 grame carne de miel cu os (gât, coaste, piept);

măruntaie de miel;

1 legătură ceapă verde;

100 g morcovi;

100 g păstârnac și pătrunjel rădăcină;

1 țelină;

50 grame unt;

500 ml borș;

200 ml smântâna;

1 gălbenuș de ou;

pătrunjel și leuștean verde.

Carnea se spală bine, se taie în bucăți și se pune la fiert în apă cu sare. După ce se formează spuma, aceasta se îndepărtează, apoi se adaugă ceapa verde tocată mărunt, se acoperă oala și se lasă să fiarbă.

Rădăcinoasele se taie cubulețe, se călesc în unt și se adaugă în oală, peste carne. Preparatul se lasă la fiert până când carnea se înmoaie. Ulterior, carnea și măruntaiele se scot, se desprinde carnea de pe os, iar măruntaiele se taie cubulețe și se pun din nou în ciorbă. Se adaugă borșul, se lasă să dea în clocot, apoi se drege cu gălbenuș și smântână.

Friptura de miel reprezintă felul principal și unul dintre cele mai așteptate preparate pregătite de gospodine pentru meniul tradițional de Paște. Ingredientele necesare sunt:

o bucată de carne de miel;

usturoi;

sare și piper;

condimente: oregano, rozmarin, busuioc, frunze de mentă (uscate sau proaspete);

1-2 pahare de vin alb.

Carnea se spală, se șterge și se porționează, apoi se fac crestături în care se introduc felii de usturoi. Pulpa sau costițele de miel se condimentează cu sare și piper negru, după care se adaugă oregano, rozmarin, busuioc și mentă tocată.

Tava se unge cu ulei, se așază carnea, iar peste aceasta se toarnă unul sau două pahare de vin alb sec. Preparatul se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. Ulterior, folia se îndepărtează, iar friptura se unge periodic cu sosul din tavă pentru încă cel puțin o oră, până când se formează o crustă. La final, se scoate din cuptor și se servește cu sos de iaurt, castraveți și usturoi.