Cozi și nervi înainte de Paște. Cât a ajuns să coste carnea de miel în magazine

Carne Miel. Sursa foto ArhiVZ EVZ
În apropierea sărbătorilor pascale, românii se îndreaptă în număr mare către magazine și piețe pentru a-și pregăti mesele tradiționale. Carnea de miel, considerată un element central al meniului de Paște, a devenit unul dintre cele mai căutate produse în această perioadă, în ciuda prețurilor ridicate și a aglomerației din spațiile comerciale.

În marile orașe, dar și în zonele rurale, rafturile sunt rapid golite, iar cumpărătorii petrec timp îndelungat la cozi pentru a-și procura produsele dorite.

Aglomerație și cerere ridicată de carne de miel

Pe măsură ce se apropie Paștele, magazinele din întreaga țară se confruntă cu un flux crescut de clienți. Raioanele de carne sunt printre cele mai aglomerate, iar personalul comercial depune eforturi pentru a face față cererii.

Potrivit relatărilor din teren, „încă de la primele ore ale dimineții, oamenii stau la cozi, compară prețuri și încearcă să prindă cele mai bune bucăți”, în condițiile în care oferta este solicitată intens.

Trei cărți esențiale pentru biblioteca ta. De la misterul scandinav la istoria vie a României
Cine este generalul Muhoozi Kainerugaba și de ce este important în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

În unele cazuri, cumpărătorii ajung să aștepte perioade îndelungate pentru a achiziționa carne de miel, produs nelipsit de pe masa de sărbătoare. Această cerere ridicată se reflectă direct și în nivelul prețurilor, care diferă semnificativ în funcție de locul de achiziție.

Prețuri mai mari în supermarketuri comparativ cu piețele

Datele din piață arată diferențe notabile între supermarketuri și piețele tradiționale. În marile lanțuri comerciale, prețurile sunt considerabil mai ridicate.

De exemplu, pentru un sfert de miel de aproximativ 2,5 kilograme, clienții plătesc în jur de 150 de lei, în condițiile în care prețul pe kilogram ajunge la aproximativ 60 de lei.

Alte părți ale mielului au, de asemenea, valori ridicate. Spata cu os se vinde în jurul a 64 de lei kilogramul, iar pulpa poate ajunge la 68 de lei kilogramul. În același timp, organele de miel sunt comercializate la aproximativ 32,59 de lei kilogramul.

Prin comparație, în piețe, prețurile sunt mai accesibile. Comercianții anunță oferte începând de la 35–40 de lei kilogramul, în funcție de tipul de carne și de proveniență. Această diferență determină mulți cumpărători să analizeze atent opțiunile disponibile înainte de a face achiziția.

Produse gata preparate din miel, o alternativă pentru cumpărători

Pe lângă carnea proaspătă, magazinele oferă și produse pregătite, destinate celor care preferă soluții rapide. Drobul, un preparat tradițional, este disponibil în variante ambalate, cu prețuri de aproximativ 33 de lei pentru 400 de grame în cazul celui din miel.

Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Există și alte produse semi-preparate sau gata de servire, inclusiv platouri mixte sau carne deja porționată. De exemplu, o pulpă dezosată de oaie de aproximativ două kilograme poate costa în jur de 120 de lei, iar jumătatea de miel ajunge la circa 360 de lei, în funcție de greutate.

Oferta din piețe la carnea de miel rămâne competitivă

În piețele tradiționale, comercianții încearcă să atragă clienții prin prețuri mai mici și varietate. Aceștia promovează produse precum „miel proaspăt, 39,90 lei kilogramul”, iar pentru anumite piese, precum cotletul sau mușchiulețul, prețurile ajung la aproximativ 44,99 de lei kilogramul.

De asemenea, alte părți, precum gâtul de miel, utilizat frecvent în preparate tradiționale, sunt disponibile la aproximativ 38,90 de lei kilogramul. În funcție de comerciant, diferențele de preț pot varia ușor, însă rămân, în general, sub nivelul celor din supermarketuri.

Tradiția influențează comportamentul de consum

În ciuda creșterii prețurilor, interesul pentru produsele specifice Paștelui rămâne ridicat. Românii continuă să caute carnea de miel și preparatele tradiționale, chiar dacă bugetele alocate acestor cumpărături sunt mai mari comparativ cu anii anteriori.

Aglomerația din magazine și piețe, precum și variațiile de preț, reflectă atât cererea sezonieră, cât și importanța tradițiilor culinare în perioada sărbătorilor pascale.

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat

