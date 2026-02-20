Tradiții care se respectă de Lăsatul Secului. Ce trebuie să aducă finii nașilor  

Lăsatul Secului marchează, în calendarul ortodox, trecerea la Postul Paștelui, cel mai lung și mai greu post din an. În acest an, Paștele ortodox va pica pe 11 aprilie, iar Lăsatul Secului pe 22 februarie. Astfel, de pe data 23 februarie credincioșii intră în cele 40 de zile de post.

Expresia „Lăsatul Secului” indică momentul renunțării la alimentele „de dulce” - carne, lactate și ouă - care nu sunt permise în timpul postului. În tradiția ortodoxă, ziua de dinaintea începerii postului este ultima în care aceste produse se consumă.

Pentru mulți români, acest moment are o semnificație simbolică aparte. El marchează o zi de pregătire nu doar din punct de vedere alimentar, ci și spiritual, înaintea unei perioade dedicate rugăciunii, reflecției și cumpătării.

În mai multe zone ale țării se păstrează tradiția care vizează relația dintre nași și fini. Potrivit obiceiului, finii îi vizitează pe nași și le oferă daruri simbolice, alături de preparate tradiționale.

Printre alimentele care se aduc se regăsesc colaci, cozonaci, prăjituri sau plăcinte. Practicile diferă de la o regiune la alta, iar în unele părți ale României finii oferă și icoane sau cruciulițe.

De asemenea, o altă tradiție presupune ca finii să își ceară iertare de la nași pentru greșelile făcute de-a lungul anilor, iar după împăcare să se așeze la masă.

De Lăsatul Secului, credincioșii respectă mai multe tradiții, cele mai multe legate de alimentele consumate în această zi. Pe 22 februarie 2026, creștinii pregătesc mese care includ preparate dulci, carne și lactate, produse care, în mod obișnuit, sunt interzise pe durata postului.

De asemenea, gospodinele fac curățenie în locuință și spală vasele, gest care simbolizează purificarea spirituală înaintea unei perioade importante pentru creștini. O altă tradiție pune accent pe rugăciune și pe transmiterea gândurilor bune către cei apropiați.