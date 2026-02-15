Ce alimente sunt permise în Săptămâna Albă. Credincioșii trebuie să respecte mai multe reguli înainte de Postul Mare

Înainte de începerea Postului Mare, credincioșii ortodocși marchează Săptămâna Albă, o perioadă de trecere spirituală și alimentară care îi pregătește treptat pentru cele 40 de zile de post.

În acest an, Săptămâna Albă are loc între 16 și 22 februarie, după Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, prăznuită pe 15 februarie, și precede începutul Postului Mare, care începe luni, 23 februarie. Această perioadă marchează Lăsatul secului de carne și reprezintă un timp de pregătire sufletească pentru sărbătoarea Învierii.

Denumirea de „Săptămâna Albă” vine din specificul alimentar al acestor zile, când sunt permise produsele lactate și ouăle, considerate alimente „albe”. Deși carnea nu mai este consumată, tradiția ortodoxă permite laptele, brânza, smântâna, ouăle și peștele, pentru a face trecerea mai ușoară către postul strict.

Potrivit preotului, această tranziție alimentară are și o semnificație simbolică: „reducerea treptată a produselor din carne ajută nu numai la adaptarea organismului, ci și la orientarea atenției către dimensiunea spirituală a săptămânii”.

„Astfel, credincioșii intră în Postul Mare, o perioada de rugăciune, reflecție și introspecție, pregătiți echilibrat, atât trupește, cât și sufletește. Mesele rămân simple, dar echilibrate, respectând obiceiurile culinare tradiționale. În case se pregătesc plăcinte cu brânză, mâncăruri pe bază de lactate sau rețete cu pește, păstrând atât rânduiala bisericească, cât și moștenirea gastronomică a acestei perioade”, a spus acesta.

Pe lângă regulile alimentare, Săptămâna Albă are și un puternic caracter spiritual. Credincioșii sunt încurajați să participe la slujbe, să se spovedească și să acorde mai mult timp rugăciunii, pentru a intra în post cu inima împăcată.

„Dincolo de rânduiala alimentară, credincioșii acordă o atenție specială pregătirii sufletești, participând la slujbele bisericești, la spovedanie și la rugăciuni mai intense, menite să aducă liniște și împăcare înaintea Postului Mare. Un moment central al săptămânii este Duminica Lăsatului sec de brânză, cunoscută și sub denumirea de Duminica Iertării, când oamenii își cer iertare unii altora pentru greșelile comise, pregătindu-se astfel să intre în post cu inima curată. Gestul are o profundă semnificație morală și simbolizează dorința de reconciliere și reînnoire interioară”, a mai explicat acesta.

Potrivit preotului, în această perioadă, nunțile și petrecerile sunt evitate, deoarece sunt considerate nepotrivite cu spiritul de cumpătare și introspecție specific acestei etape.

„În multe zone ale țării se păstrează obiceiul curățeniei generale în gospodărie, un gest simbolic care reflectă purificarea sufletească. Totodată, faptele de milostenie și ajutorarea celor nevoiași sunt încurajate, subliniind astfel dimensiunea morală și comunitară a acestei săptămâni”, a mai explicat preotul Dan Damaschin.