Papa Leon, preocupat de criza din Venezuela. Credincioșii catolici, îndemnați să se roage pentru pace

Papa Leon al XIV-lea, primul papă de origine americană, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele speciale ale SUA.

Suveranul Pontif a afirmat că binele poporului venezuelean trebuie să prevaleze în acest context.

„Cu mare îngrijorare urmăresc evoluțiile situației din Venezuela. Binele mult-iubitului popor venezuelean trebuie să prevaleze asupra oricărei alte considerații și să conducă la depășirea violenței și la asumarea unui drum al dreptății și al păcii, garantând suveranitatea țării, asigurând respectarea statului de drept înscris în Constituție și respectarea drepturilor umane și civile ale tuturor, lucrând împreună pentru a construi un viitor pașnic de colaborare, stabilitate și armonie, cu o atenție specială față de cei mai săraci, care suferă din cauza situației economice dificile. Pentru aceasta mă rog și vă invit să vă rugați, încredințând rugăciunile noastre mijlocirii Sfintei Fecioare de la Coromoto și sfinților José Gregorio Hernández și sora Carmen Rendiles”, a spus Papa Leon.

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Statele Unite vor prelua controlul asupra Venezuelei, bogată în resurse petroliere, după ce a ordonat un raid pentru capturarea lui Nicolas Maduro, care se află acum într-un centru de detenție din New York, în așteptarea unor acuzații de trafic de droguri.

„Așadar, vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a afirmat Trump în conferință.

Donald Trump a prezentat ceea ce el consideră a fi greșelile comise de Nicolas Maduro.

„Maduro nu va mai putea niciodată să amenințe un cetățean american sau pe cineva din Venezuela. Nu vor mai exista amenințări”, a adăugat liderul american.

Donald Trump a afirmat că guvernul lui Nicolas Maduro „a golit închisorile” și „a trimis cei mai periculoși și violenți infractori în Statele Unite, punând în pericol viețile americanilor”.

„Erau traficanți de droguri. Erau baroni ai drogurilor. Au trimis pe toți cei răi în Statele Unite, dar nu mai vor face asta”, a declarat Trump.