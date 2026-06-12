Selecționerul României, Gheorghe Hagi, este convins că finala Cupei Mondiale din 2026 va aduce față în față una dintre marile reprezentative ale Americii de Sud și naționala Spaniei. Tehnicianul consideră că Argentina și Brazilia au cele mai mari șanse să reprezinte continentul sud-american în ultimul act, în timp ce Spania este echipa pe care o vede drept principala candidată la câștigarea trofeului.

Prezent la un eveniment organizat la ambasada SUA din București cu ocazia debutului competiției, Hagi a afirmat că avantajul echipelor sud-americane va fi capacitatea de adaptare la condițiile de joc din zona gazdelor.

„Sunt multe echipe foarte bune. Sigur o echipă din America de Sud, Argentina sau Brazilia, va ajunge în finală, unde sigur va mai fi Spania, care e preferata mea. Spun că ajunge o națională din America de Sud pentru că ei sunt adaptați la climă și la situația de acolo. Am simțit-o și noi când am fost în ’94. Sunt echipe bune în Europa, care vor trebui să se adapteze la tot ce e acolo. Sunt echipe bune care își vor dori să câștige, ca Spania, Franța, Germania, Anglia. Eu merg pe Spania, pentru că îmi place cum joacă”, a declarat selecționerul.

Fostul căpitan al naționalei a rememorat și parcursul remarcabil al României la 1994 FIFA World Cup, competiție la care tricolorii au ajuns până în sferturile de finală.

„Cea mai frumoasă amintire din SUA este că atunci când am pierdut cu Suedia, în ’94, eu eram cel mai decisiv jucător al Cupei Mondiale. Trebuia să mai joc semifinala și finala. Dar dacă am pierdut cu Suedia, de pe locul 1 am ajuns pe 3 sau 4. Dar e o amintire plăcută pentru că am jucat foarte, foarte bine, am fost decisiv pentru România. Naționala României cred că s-a exprimat în ’94 la nivelul cel mai mare. Ne-a lipsit puțin, un penalty… dacă nu pierdeam atunci jucam toate meciurile de la Mondial. Dar asta e, a fost bine pentru noi atunci, ne-am simțit bine. A fost ceva special și va rămâne în istorie. Din primul moment în care am pășit atunci în America am știut că vom face performanță”, a spus Hagi.

Fostul mare internațional a declarat că suferă la fel ca orice iubitor al fotbalului românesc din cauza absenței naționalei de la Cupa Mondială și că va urmări turneul de acasă, nu din tribunele arenelor nord-americane.

„Era bine să fi fost și noi în America, să jucăm și noi acolo cu naționala noastră, mă duceam și eu acolo. De asta nici nu plec acum la Cupa Mondială. Dacă echipa nu e, nu vreau să mă duc eu. Stau acasă, sunt cu jucătorii, sufăr și eu ca tot românul, pentru că toți suferim că nu ne-am calificat. România iubește fotbalul. Trebuie însă să îi dăm această bucurie, să căutăm succesul, să fim pozitivi. Suporterii ne-au arătat atunci când am fost la European că sunt lângă echipa națională. De atunci sunt în continuare lângă echipă. România s-a unit atunci pentru că foarte multă lume iubește fotbalul. Obiectivul, că sunt eu sau altcineva, trebuie să fie calificarea. Trebuie să câștigi fiecare meci, pentru că victoriile aduc bucurie și încredere. Eu sper să duc echipa națională în direcția care trebuie, să îi fac pe jucători să creadă în ei, să fie mai buni”, a explicat acesta.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie și este găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Totodată, competiția marchează o premieră și prin extinderea la 48 de echipe participante, cel mai mare număr din istoria turneului final.