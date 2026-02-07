Politica

Ministrul Agriculturii. Carnea din Mercosur este injectată cu hormoni. Laboratoarele nu pot detecta substanțele

Ministrul Agriculturii. Carnea din Mercosur este injectată cu hormoni. Laboratoarele nu pot detecta substanțele
Acordul UE-Mercosur riscă să pună presiune pe fermierii români și piața europeană, avertizează ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta a explicat că PSD nu s-a împotrivit tratatului, dar a cerut măsuri de protecție pentru producția internă.

Ministrul Agriculturii avertizează asupra riscurilor acordului UE-Mercosur pentru fermierii români

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că importurile din America Latină ar putea afecta grav piața europeană și producția internă. El a precizat că în Mercosur carnea este injectată cu hormoni și se folosesc pesticide periculoase, iar fermierii români nu au ce să exporte în această zonă din cauza diferențelor tehnologice și de reglementare.

Barbu a explicat că produsele importate din Mercosur ar putea fi considerate „produse europene”, facilitând practicile de dumping și afectând concurența locală. Ministrul a solicitat ca fiecare stat să poată licenția produsele agroalimentare și a avertizat că fără aceste garanții companiile din Mercosur pot invada piețele naționale, punând în pericol industria alimentară, zootehnia și sectorul vegetal.

Riscurile importurilor de carne din Mercosur

Florin Barbu, ministrul Agriculturii

Sursă foto: Facebook

Ministrul Agriculturii a menționat că contingentul de carne de pui din Mercosur este de 1,5% din consumul UE, adică 180.000 de tone, iar dacă s-ar importa doar piept de pui, acesta ar reprezenta 28% din consumul european.

Barbu a subliniat că în Mercosur se folosesc pesticide din categoriile 1 și 2, interzise în UE, și animale tratate cu hormoni, iar laboratoarele din România și UE nu pot detecta toate aceste substanțe deoarece ele nu sunt transpuse în regulamentele europene.

PSD solicită garanții pentru fermieri, fără a se împotrivi acordului UE-Mercosur

Florin Barbu a declarat că PSD nu s-a opus acordului UE-Mercosur, însă partidul a cerut măsuri clare pentru protecția fermierilor români și europeni. El a avertizat că, fără studii de impact și garanții, comerțul liber ar putea conduce la practici de dumping între producătorii din UE și cei din Mercosur.

Ministrul a precizat că agricultorii români ar putea să nu obțină beneficii semnificative din acord, din cauza diferențelor de competitivitate și tehnologice față de producția din Mercosur. El a menționat că, fără garanții, sectoarele de agricultură, zootehnie și industrie alimentară ar putea fi expuse unor riscuri comerciale.

