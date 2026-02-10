Gospodarii pot vinde direct din curte lapte, ouă, miere și carne. Ce condiții trebuie să respecte

Republica Moldova. Persoanele care cresc animale în gospodărie și producția lor depășește consumul propriu pot comercializa direct din curte produse alimentare de origine animală, cum ar fi lapte, ouă, miere sau carne. Condiția esențială pentru a beneficia de acest drept este deținerea Carnetului de sănătate al animalului, precizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit autorității sanitare, carnetul reprezintă un pașaport de calitate al animalului, confirmând că acesta nu a fost tratat cu substanțe interzise și nu suferă de boli transmisibile. Documentul este obligatoriu pentru toate animalele destinate furnizării de produse pentru consum uman și reflectă responsabilitatea proprietarului în asigurarea sănătății acestora.

Deținerea Carnetului de sănătate implică respectarea unor reguli stricte de igienă și monitorizare. Doar animalele sănătoase, înregistrate în Registrul de Stat al Animalelor și supuse controlului periodic de către medicul veterinar, pot furniza produse alimentare. Proprietarii sunt obligați să asigure asistență veterinară constantă și să înregistreze toate tratamentele și intervențiile efectuate asupra animalelor în carnet.

ANSA subliniază că respectarea acestor reguli prezintă un beneficiu direct pentru sănătatea publică, prevenind riscurile asociate consumului de produse provenite de la animale bolnave sau tratate necorespunzător.

Pentru a comercializa legal produsele, proprietarii trebuie să se asigure că acestea sunt obținute în condiții de igienă strictă, provenind doar de la animale sănătoase și neaflate sub restricții sanitar-veterinare. ANSA recomandă ca produsele să fie vândute în piețe autorizate sau direct din gospodărie, respectând standardele de siguranță alimentară.

Transportul produselor trebuie realizat în condiții adecvate de temperatură și igienă, pentru a evita alterarea sau contaminarea lor. În cazul nerespectării acestor reguli, comercializarea produselor poate fi sancționată conform legislației în vigoare.

Autoritatea recomandă ca proprietarii de animale să colaboreze periodic cu medicul veterinar, pentru a menține informațiile despre sănătatea animalelor actualizate și pentru a completa corect carnetul de sănătate. Această practică garantează siguranța consumatorilor și menținerea calității produselor oferite direct de la sursă.

Prin această măsură, ANSA sprijină micii crescători, încurajează consumul produselor locale proaspete și oferă cetățenilor posibilitatea de a valorifica surplusul de produse din gospodărie într-un mod legal și sigur.