Social

Gospodarii pot vinde direct din curte lapte, ouă, miere și carne. Ce condiții trebuie să respecte

Comentează știrea
Gospodarii pot vinde direct din curte lapte, ouă, miere și carne. Ce condiții trebuie să respecteLapte de export. Sursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Persoanele care cresc animale în gospodărie și producția lor depășește consumul propriu pot comercializa direct din curte produse alimentare de origine animală, cum ar fi lapte, ouă, miere sau carne. Condiția esențială pentru a beneficia de acest drept este deținerea Carnetului de sănătate al animalului, precizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit autorității sanitare, carnetul reprezintă un pașaport de calitate al animalului, confirmând că acesta nu a fost tratat cu substanțe interzise și nu suferă de boli transmisibile. Documentul este obligatoriu pentru toate animalele destinate furnizării de produse pentru consum uman și reflectă responsabilitatea proprietarului în asigurarea sănătății acestora.

Carnet de sănătate, păsări-animale

Sursa foto: ANSA

Reguli și responsabilități pentru deținătorii de animale

Deținerea Carnetului de sănătate implică respectarea unor reguli stricte de igienă și monitorizare. Doar animalele sănătoase, înregistrate în Registrul de Stat al Animalelor și supuse controlului periodic de către medicul veterinar, pot furniza produse alimentare. Proprietarii sunt obligați să asigure asistență veterinară constantă și să înregistreze toate tratamentele și intervențiile efectuate asupra animalelor în carnet.

ANSA subliniază că respectarea acestor reguli prezintă un beneficiu direct pentru sănătatea publică, prevenind riscurile asociate consumului de produse provenite de la animale bolnave sau tratate necorespunzător.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 februarie 2026. Cel mai îndepărtat obiect cosmic
Horoscopul lui Dom' Profesor, 11 februarie 2026. Cel mai îndepărtat obiect cosmic
Cine i-a prevestit lui Marcel Pavel că melodia „Frumoasa mea” va fi șlagărul vieții lui
Cine i-a prevestit lui Marcel Pavel că melodia „Frumoasa mea” va fi șlagărul vieții lui

Comercializarea și transportul produselor

Pentru a comercializa legal produsele, proprietarii trebuie să se asigure că acestea sunt obținute în condiții de igienă strictă, provenind doar de la animale sănătoase și neaflate sub restricții sanitar-veterinare. ANSA recomandă ca produsele să fie vândute în piețe autorizate sau direct din gospodărie, respectând standardele de siguranță alimentară.

Transportul produselor trebuie realizat în condiții adecvate de temperatură și igienă, pentru a evita alterarea sau contaminarea lor. În cazul nerespectării acestor reguli, comercializarea produselor poate fi sancționată conform legislației în vigoare.

Ouă

Ouă. Sursa foto iStock

Colaborarea cu medicul veterinar, esențială

Autoritatea recomandă ca proprietarii de animale să colaboreze periodic cu medicul veterinar, pentru a menține informațiile despre sănătatea animalelor actualizate și pentru a completa corect carnetul de sănătate. Această practică garantează siguranța consumatorilor și menținerea calității produselor oferite direct de la sursă.

Prin această măsură, ANSA sprijină micii crescători, încurajează consumul produselor locale proaspete și oferă cetățenilor posibilitatea de a valorifica surplusul de produse din gospodărie într-un mod legal și sigur.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:26 - Rusia acuză Ucraina că ar fi provocat avarii la centrala nucleară de la Zaporojie. Tensiuni tot mai mari în regiune
21:17 - Departamentul de Justiție al SUA cere anularea condamnării lui Steve Bannon în cazul Capitolului
21:09 - Guvernul cere accelerarea reformei managementului companiilor de stat. Ministerele trebuie să raporteze blocajele
21:00 - Ziua când România a rămas definitiv în spatele „Cortinei de Fier”
20:52 - Judecătoarea Stoicescu, despre proiectul Ministerului Culturii: Au nevoie de un popor prost. Pur şi simplu nu mai ave...
20:45 - Cincisprezece persoane, arestate în Țările de Jos pentru propagandă ISIS pe TikTok 

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale