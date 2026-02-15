Ninsoare de Paști? E foarte posibil, spun meteorologii AccuWeather

Primăvara anului 2026 aduce un debut atipic din punct de vedere meteorologic în sudul României. Deși în mai multe regiuni ale țării sunt prognozate episoade de lapoviță și ninsoare târzie, estimările pentru Capitală indică un scenariu diferit în perioada Paștelui, conform datelor publicate de AccuWeather.

Vremea din București va fi caracterizată de temperaturi sub media obișnuită pentru mijlocul lunii aprilie și de o instabilitate atmosferică accentuată, fără condiții pentru ninsoare.

Luna aprilie debutează cu un regim termic descris drept „modest”, potrivit prognozei. Alternanța dintre zile însorite și episoade de ploaie definește primele săptămâni ale lunii.

Maximele diurne sunt estimate „în general între 13 și 17 grade Celsius”, în timp ce minimele nocturne coboară frecvent spre „3–6 grade”.

Acest tipar sugerează persistența unei mase de aer rece în sudul țării, fără însă atingerea pragului critic necesar pentru precipitații solide în Capitală.

Specialiștii notează că acest context indică „o primăvară întârziată, cu aer rece persistent în sudul țării”, însă fără fenomene severe de iarnă.

Întrebarea legată de o posibilă ninsoare în perioada sărbătorilor pascale apare în contextul prognozelor pentru zonele montane și pentru anumite orașe din centrul și nordul României. Acolo, meteorologii nu exclud episoade de iarnă târzie.

Pentru București, însă, scenariul rămâne diferit.

Prognoza arată că „valorile termice rămân, în ansamblu, peste pragul critic pentru formarea ninsorii la nivelul solului”.

Aerul rece care pătrunde periodic în regiune determină scăderi de temperatură și instabilitate, dar nu creează condiții pentru ninsoare.

Astfel, Capitala „nu va avea parte de ninsoare”, chiar dacă temperaturile se mențin sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Pentru duminică, 12 aprilie 2026, prognoza indică o evoluție atmosferică dominată de instabilitate. Sunt așteptate „averse însoțite de descărcări electrice”, pe fondul unei mase de aer rece și umed care traversează sudul țării.

Temperatura maximă estimată pentru această zi este de „aproximativ 15 grade Celsius”.

Meteorologii descriu ziua de Paște drept „instabilă din punct de vedere atmosferic”. Cerul variabil, intensificările temporare ale vântului și probabilitatea crescută de precipitații conturează un tablou meteorologic dinamic.

Instabilitatea atmosferică va fi resimțită încă din noaptea de Înviere. Alternanța dintre intervale însorite și episoade de ploaie va continua, iar temperaturile vor coborî spre „4–5 grade Celsius”.

Valorile termice nocturne sunt descrise ca fiind „sub mediile climatologice obișnuite pentru prima jumătate a lunii aprilie”. Aceste condiții pot accentua senzația de frig, în special în aer liber și în prezența umidității ridicate.

După perioada sărbătorilor, prognoza indică o creștere lentă a temperaturilor diurne. Maximele vor urca treptat spre „18–21 de grade Celsius”, însă abia în a doua parte a lunii aprilie.

Vremea va rămâne schimbătoare, cu alternanțe între intervale însorite și episoade ploioase.

Această evoluție este descrisă ca „o încălzire lentă și graduală”, fără episoade de vreme severă de tip hibernal în București.