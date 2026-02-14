Vânt puternic și ploi în București. Vremea se schimbă la 180 de grade

Bucureștiul va avea parte de un sfârșit de săptămână cu ploi și vânt mai intens, potrivit unei informări meteorologice emise de ANM pentru intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00. Meteorologii au anunțat că vremea va fi instabilă temporar, iar temperaturile se vor menține peste normalul perioadei, înaintea unei răciri anunțate la începutul săptămânii viitoare.

În noaptea de 14 spre 15 februarie, cerul va fi acoperit, iar ploile vor apărea pe arii restrânse, în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius, valori ridicate pentru jumătatea lunii februarie.

Pe parcursul zilei de duminică, temperaturile vor urca până la 14–15 grade Celsius, mult peste media climatologică. Cerul va rămâne mai mult noros, cu episoade de ploaie în prima parte a zilei, urmate de intervale cu înnorări variabile. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale ce pot atinge 40–45 km/h. Noaptea, valorile termice vor scădea accentuat, ajungând la 0–2 grade.

ANM precizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar informarea poate fi actualizată prin avertizări de scurtă durată, în cazul apariției unor manifestări severe.

Estimările pentru următoarele săptămâni indică alternanțe între perioade ușor mai reci și intervale cu temperaturi apropiate sau peste media multianuală, dar și un regim de precipitații activ, mai ales spre finalul lunii februarie.

În perioada 23 februarie – 1 martie, în vestul, nordul și nord-estul țării, mediile termice vor fi ușor sub cele specifice perioadei. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi peste media obișnuită în toate zonele, semn că vremea va fi mai umedă decât în mod obișnuit.

În perioada 2 – 8 martie, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale la nivel național. Regimul pluviometric va fi echilibrat, fără abateri notabile.

În perioada 9 – 15 martie, valorile termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor rămâne, în general, în limite normale