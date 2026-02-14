Prognoza meteo, 14 februarie. Valentine’s Day vine cu temperaturi de primăvară. Lapoviță și ninsoare la munte

De Valentine’s Day, temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie. Maximele vor varia între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade pe arii restrânse în Banat, sudul Olteniei și Muntenia, iar minimele se vor situa între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu posibilitate de ceață sau nebulozitate joasă dimineața și izolat burniță. La munte, precipitațiile vor fi mixte: lapoviță și ninsoare, mai ales la altitudini de peste 1500 m în nordul Carpaților Orientali și de peste 1700 m în restul masivelor montane.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp în Banat, Oltenia și în zonele montane sudice. În Carpații Orientali și nord-vestul Moldovei există risc de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea la munte, mai ales în Carpații Meridionali, unde rafalele vor depăși 70–90 km/h, iar local în vest, sud și sud-est vor atinge 40–50 km/h.

În Capitală, vremea va fi deosebit de caldă. Ziua cerul va fi variabil, însă noaptea se vor accentua înnorările, aducând ploi temporare.

Dimineața vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 5–6 grade noaptea și 13–15 grade ziua.

În intervalul 16–23 februarie, temperaturile vor reveni, în general, la valorile obișnuite pentru această perioadă, cu posibile ușoare creșteri locale. Precipitațiile vor fi mai consistente în vest, nord-vest și centru, în timp ce în celelalte regiuni vor rămâne apropiate de normal.

Pentru perioada 23 februarie – 2 martie, sudul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi ușor peste medie, în timp ce restul teritoriului va avea valori termice apropiate de cele specifice datei. Din punct de vedere al cantităților de precipitații, vestul și nord-vestul vor depăși media obișnuită, iar în celelalte zone cantitățile de apă vor fi în general normale.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 9 martie 2026, temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale pentru această perioadă în toată țara. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, în limitele obișnuite.