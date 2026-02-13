Prognoza meteo, 13 februarie. Temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă. Condiții de ceață în unele județe

La finul săptămânii, valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile multianuale pentru această perioadă. Cerul va fi în general acoperit, mai ales în sud, est, vest și nord-vest, potrivit ANM.

În Dobrogea vor fi ploi moderate, cu acumulări de 10…15 l/mp. În Muntenia, Maramureș și Transilvania vor apărea averse trecătoare, iar în restul regiunilor precipitațiile vor fi izolate.

La munte, pe suprafețe restrânse, se vor înregistra precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade. Dimineața va fi ceață local în sud și est.

În București, cerul va fi în mare parte acoperit de nori, iar valorile termice se vor menține peste mediile specifice acestei perioade, oferind o zi mai caldă decât este obișnuit la început de februarie. Spre seară, pe alocuri se pot semnala ploi slabe, însoțite de rafale ușoare ale vântului, care va sufla în general slab până la moderat.

Temperatura maximă a zilei va ajunge în jurul valorii de 7 grade, în timp ce minima va coborî între 1 și 2 grade, creând condiții pentru apariția ceții dimineața, care se va putea forma din nou, trecător, spre sfârșitul intervalului.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

Până duminică, meteorologii prognozează temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, cu diferențe mai semnificative în nord-vestul țării. În același interval, cantitățile de precipitații vor fi peste normal în sud și est, iar în restul regiunilor se vor situa apropiate de mediile climatologice.

În săptămâna 16–23 februarie, regimul termic va reveni, în general, la valori normale, cu posibile ușoare creșteri în anumite zone. Precipitațiile vor fi mai consistente în vest, nord-vest și centru, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor rămâne în limitele obișnuite.

Pentru perioada 23 februarie – 2 martie, sudul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi medii ușor peste normal, în timp ce restul teritoriului va avea valori termice apropiate de cele caracteristice datei. Din punct de vedere pluviometric, vestul și nord-vestul se vor confrunta cu precipitații peste medie, iar în celelalte regiuni cantitățile de apă vor fi în general normale.

În prima săptămână a lunii martie, între 2 și 9 martie 2026, mediile termice se vor menține apropiate de normal în toată țara, iar precipitațiile vor fi în ansamblu în limitele obișnuite pentru această perioadă.