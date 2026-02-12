Gerul se întoarce în weekend. Când se vor mai putea bucura românii de zile însorite

După câteva zile cu temperaturi de primăvară, valul de frig se întoarce. Elena Mateescu, director Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că vremea va intra într-un proces de răcire la finalul acestui weekend.

Șefa ANM a explicat că vremea se va răci semnificativ începând de duminică, iar schimbarea va fi resimțită în întreaga țară. În dimineața zilei de duminică, temperaturile vor coborî la -8 grade, iar răcirea va deveni mai pronunțată luni, când în majoritatea regiunilor se vor înregistra valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

„De duminică, vremea se va răci semnificativ. În dimineața zilei de duminică vom avea temperaturi de la -8 grade, iar răcirea va fi semnificativă luni. Până la jumătatea săptămânii viitoare vorbim de minime negative în toată țara. (…) Vom avea minime de până la -3 grade în zona litoralului”, a explicat șefa ANM.

Potrivit meteorologului, temperaturile vor crește începând din a doua parte a săptămânii viitoare. În intervalul–23 februarie, regimul termic va reveni treptat la valori apropiate de normal, cu posibile ușoare creșteri izolate în anumite zone.

Precipitațiile vor fi mai consistente în vest, nord-vest și centru, iar în celelalte regiuni acestea se vor situa în jurul normelor specifice perioadei.

Pentru intervalul 23 februarie – 2 martie, sudul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi medii ușor peste valorile caracteristice datei din calendar, în timp ce în restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de medie. În ceea ce privește precipitațiile, vestul și nord-vestul vor avea un regim excedentar, iar în celelalte regiuni cantitățile vor fi, în general, normale.

În prima săptămână din martie, respectiv 2–9 martie 2026, mediile termice sunt estimate să se mențină apropiate de valorile specifice perioadei în întreaga țară. Precipitațiile prognozate vor fi, în ansamblu, în limitele obișnuite pentru această dată, fără fenomene extreme semnificative, ceea ce va permite desfășurarea activităților agricole și a traficului în condiții normale.