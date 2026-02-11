Prognoza meteo vine cu un paradox: Ninsori, dar temperaturi peste medie în luna februarie

Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu variații importante de temperatură și precipitații în majoritatea regiunilor țării.

La începutul intervalului, în special în sud-vest și centru, vor fi ninsori și depuneri de zăpadă, iar spre finalul săptămânii vremea se va încălzi semnificativ, înainte de o nouă răcire prognozată pentru începutul săptămânii următoare.

Potrivit prognozei oficiale transmise de ANM, cerul va avea înnorări persistente în sud-vestul, sudul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului nebulozitatea va fi temporară.

Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în Oltenia, unde local se va depune strat de zăpadă de aproximativ 2-4 centimetri. Ninsori izolate sunt așteptate și în Muntenia și Moldova, în timp ce în Banat, Crișana și posibil în Maramureș vor predomina ploile. Meteorologii avertizează că izolat se poate forma ghețuș sau polei, fenomen care poate crea dificultăți în trafic.

Pentru ziua de miercuri, meteorologii estimează valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe în mai multe regiuni. Ploile vor fi prezente mai ales în Maramureș, local în Crișana și pe arii restrânse în Banat și Oltenia, dar și în nordul Moldovei, unde sunt posibile depuneri de polei. La munte se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane și în Banat, iar în prima parte a intervalului și în Moldova și Dobrogea, cu viteze de aproximativ 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 1 și 13 grade Celsius, iar minimele între −5 și 6 grade. Dimineața și noaptea se va forma ceață pe arii restrânse.

În București, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va atinge aproximativ 6-7 grade, iar cea minimă se va situa între −2 și 0 grade. Spre finalul intervalului, probabilitatea de ceață va crește.

Prognoza pentru joi indică o creștere a temperaturilor la nivelul întregii țări, cu valori peste normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse în Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat. Precipitații izolate sunt posibile și în Dobrogea și nordul Moldovei. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade, iar minimele între −5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în sudul Banatului. Ceața va apărea pe arii restrânse dimineața și noaptea.

În Capitală, meteorologii anunță o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade, iar minima va fi între −1 și 1 grad. Spre finalul intervalului, ceața își va face din nou apariția.

Vineri, valorile termice se vor menține peste mediile climatologice în aproape toată țara. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente pe arii extinse în regiunile sud-estice, unde se pot acumula cantități mai importante de apă. În restul teritoriului, precipitațiile vor apărea local. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade, iar minimele între −1 și 5 grade. Ceața va fi prezentă local dimineața, mai ales în sud și est, iar noaptea pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

În București, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi noros și temporar va ploua. Temperatura maximă va fi de 7-8 grade, iar minima de 1-3 grade. Dimineața se va semnala ceață, potrivit ANM.

Meteorologii anunță o zi de sâmbătă neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cu cer variabil și ceață izolată dimineața. Spre seară însă, aria de nori și ploi se va extinde în majoritatea regiunilor.

La munte, în nord-vestul Moldovei și în estul Transilvaniei, se vor semnala ninsori și lapoviță, iar izolat pot apărea condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în a doua parte a intervalului la munte și local în regiunile sudice. Temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade, iar minimele între −2 și 7 grade.

În București, ziua va fi mult mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, apoi se va înnora și va ploua. Temperatura maximă va ajunge la 13-15 grade, iar minima la 5-7 grade.

Pentru intervalul duminică-marți, meteorologii estimează o schimbare a regimului termic. Vremea va intra într-un proces de răcire, resimțit inițial în jumătatea de nord-vest a țării și ulterior în toate regiunile. La începutul intervalului vor fi precipitații în întreaga țară, sub formă de lapoviță și ninsoare în vest și nord, precipitații mixte în centru și ploi în restul teritoriului.

În București, prima zi a intervalului va aduce temperaturi mult peste normele perioadei și ploi, după care vremea se va răci treptat, iar probabilitatea de precipitații va scădea.

Prognoza arată, astfel, o perioadă meteorologică instabilă, cu alternanțe între episoade de iarnă și temperaturi apropiate de primăvară. Oscilațiile termice sunt specifice finalului sezonului rece, când masele de aer cald și rece se succed rapid deasupra regiunii. Datele au fost furnizate de Administrația Națională de Meteorologie.