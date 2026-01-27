Temperaturi peste medie în toare regiunile din România. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Meteorologii anunță că temperaturile vor fi ușor peste valorile specifice perioadei până pe 23 februarie, însă minimele vor rămâne negative în anumite zone, coborând până la -5 grade Celsius în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, iar în București se vor situa în jurul valorii de 0 grade. În plus, săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie va aduce precipitații abundente în toate regiunile țării, potrivit prognozelor ANM.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, cele mai importante cantități de precipitații fiind estimate în zona Carpaților Meridionali.

La munte, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe destul de rapide în prima săptămână din interval, regimul termic diurn urmând să înregistreze medii între -2 și 6 grade, cele mai ridicate valori fiind în 28 și 29 ianuarie, precum și în 4, 5 și 6 februarie, iar temperaturile minime vor avea medii regionale între -8 și 2 grade, cele mai scăzute fiind în 28 ianuarie și în intervalul 1–4 februarie.

În săptămâna 2 – 9 februarie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale la nivelul întregii țări.

În săptămâna 9 – 16 februarie, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât valorile normale în cea mai mare parte a țării, iar regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și sudice, fiind apropiat de normal în rest.

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații estimate pentru săptămâna 16-23 febuarie vor depăși valorile normale, pentru această perioadă, în toate regiunile din România.