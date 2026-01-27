Trafic îngreunat de ceață și ploi. Șoferii, sfătuiți să conducă cu atenție

Ceață pe mai multe drumuri din țară. Dimineața de 27 ianuarie aduce condiții de circulație dificile în mai multe județe din sud și est, din cauza ceții dense și a carosabilului umed, a anunțat Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române. Deși până acum nu au fost raportate accidente majore sau blocaje, șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți și să adapteze viteza la vizibilitatea redusă.

Polițiștii recomandă folosirea corespunzătoare a sistemelor de dezaburire și a luminilor, păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehiculul din față și evitarea depășirilor riscante. De asemenea, oprirea pe banda de urgență sau pe benzile de circulație este strict descurajată.

Meteorologii anticipează că temperaturile vor rămâne peste medie până la mijlocul lunii februarie:

În perioada 26 ianuarie – 2 februarie, mercurul din termometre va fi mai ridicat în sud-est, iar ploile vor fi mai frecvente în sud și în zona Carpaților Meridionali.

Între 2 și 9 februarie, valorile termice vor fi peste normal în toată țara, cu ploi mai abundente în sud și est, iar în restul regiunilor cantitățile de precipitații se vor situa aproape de medie.

În intervalul 9 – 16 februarie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal, iar precipitațiile vor fi mai consistente în sud-vest și moderate în restul regiunilor.

În săptămâna 16 – 23 februarie, vremea va rămâne blândă pentru această perioadă, iar cantitatea de ploaie va fi apropiată de media obișnuită, cu excepția sud-vestului unde se pot înregistra ușoare creșteri.

Sâmbătă, cerul va fi predominant noros în regiunile extracarpatice și în zonele joase din centru, cu ceață persistentă. În restul țării, cerul va alterna perioadele senine cu nori, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate: burniță sau fulguială în sud și est și ploi ușoare în nord-vest. Noaptea, vor apărea ploi locale în vest și precipitații mixte la munte, cu risc de polei în special în centrul și nord-estul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, cu viteze de 40–60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și 11 grade, iar cele minime între -6 și 6 grade.

În București, cerul va fi înnorat, cu perioade de ceață și posibilitate de burniță sau ploaie slabă pe timpul nopții. Valorile termice vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă, cu maxime de 2–3 grade și minime în jurul valorii de 0 grade.