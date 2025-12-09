Săgeata care rămâne o provocare pentru șoferi, de la începători la veterani

Codul Rutier prevede că săgeata verde intermitentă permite virajul la dreapta, dar numai după oprirea completă a vehiculului. Cu toate acestea, mulți șoferi se limitează la o încetinire superficială, convinși că dacă „nu vine nimeni”, oprirea devine opțională.

„Oprirea este obligatorie, punct. Nu vorbim de o recomandare și nici de o încetinire. Trebuie efectiv să oprești și abia apoi să te asiguri în toate direcțiile. Manevra seamănă, din punct de vedere legal, cu un STOP. Ca instructori, vedem des șoferi care tratează săgeata ca pe un semafor verde normal, ceea ce este greșit și riscant”, a explicat, pentru EvZ, instructorul auto Marius Iancu.

Într-o intersecție din București, în zona în care semaforul avea săgeată verde intermitentă pentru virajul la dreapta, a povestit instructorul, un cursant a trecut prin dreptul unei treceri de pietoni fără oprire, doar încetinind. Pietonii aveau verde: „Cursantul a remarcat tardiv persoana care traversa și a oprit brusc, la mai puțin de un metru distanță: N-a făcut-o din rea intenție. Pur și simplu nu știa că oprirea este obligatorie, nu opțională”

Deși pare logic, mulți șoferi presupun că săgeata verde „le dă prioritate”. În realitate, aceasta nu modifică sub nicio formă ordinea priorităților din intersecție. Pietonul aflat pe verde și vehiculul care circulă pe direcția principală au prioritate absolută.

Virajul pe săgeata intermitentă e o manevră suplimentară, care se face doar după ce te asiguri complet. Pietonul nu trebuie să fugă, să se grăbească sau să-și modifice mersul doar pentru că tu ai o săgeată intermitentă. E dreptul lui să traverseze liniștit, pe verde, iar tu ești cel care trebuie să aștepți, a detaliat instructorul Marius Iancu.

De exemplu, un cursant a intrat în viraj fix când doi pietoni erau deja pe trecere. Mașina se deplasa încet, dar suficient cât instructorul să intervină și să frâneze: „A fost exact situația tipică: șoferul crede că are prioritate pentru că vede verdele din colțul semaforului. De fapt, nu are”.

Una dintre cele mai des întâlnite cauze ale opririlor incomplete este presiunea exercitată de coloana din spate. În trafic aglomerat, mulți șoferi își doresc să „nu încurce” și renunță la oprirea corectă: „Șoferii se uită prea des în oglinda retrovizoare când ajung la săgeată. Se tem că vor fi claxonați dacă fac o oprire completă. Dar legea e clară: tu trebuie să oprești, indiferent de ce vor cei din spate. Manevra de viraj la dreapta se face în siguranță, nu în viteză”.

Un șofer începător a frânat pentru a opri regulamentar, însă un alt conducător din spate a claxonat insistent. Sub presiune, cursantul a renunțat la oprirea completă și a intrat în viraj fără să se asigure. Instructorul a fost nevoit să intervină: „E o situație obișnuită. Dar presiunea celorlalți nu e o scuză”.

În multe intersecții, trecerea de pietoni se află imediat după curbă sau după colțul clădirilor. În astfel de situații, oprirea completă devine esențială: „Dacă trecerea e la câțiva metri după colț, nu vezi nimic fără oprire. Nicio încetinire nu-ți oferă imaginea completă. Abia când te oprești și avansezi ușor poți verifica dacă sunt pietoni în apropiere”.

La o intersecție din Sectoru 2, o cursantă a intrat în viraj fără să oprească, pentru că a considerat că zona este liberă. Imediat după colț, o familie cu un copil tocmai începea traversarea. Instructorul a frânat la timp: „A fost o lecție importantă. La săgeată, nu vezi totul din prima.”

Oprirea obligatorie la săgeata verde intermitentă rămâne una dintre cele mai importante forme de prevenire a accidentelor la virajul la dreapta.

„Codul Rutier este clar, iar obligațiile șoferului sunt simple: oprește, acordă prioritate, asigură-te temeinic și abia apoi continuă manevra. Toată lumea se grăbește, dar o oprire completă durează două-trei secunde. Sunt cele mai importante două-trei secunde din manevră. Dacă le sari, sari peste siguranță”, a încheiat instructorul.