Cele mai ignorate indicatoare și marcaje rutiere. Capcane pentru șoferii cu experiență

Șoferii cu ani de experiență greșesc frecvent în trafic, ignorând semne simple din Codul Rutier, precum Cedează trecerea sau STOP-ul și neglijând marcajele ori panourile adiționale. „Mulți cred că știu drumul și nu mai verifică semnele, de aici apar accidentele care se puteau evita. Alții le confundă sau nu le cunosc”, a explicat, pentru EvZ, un instructor auto, care a detaliat cele mai frecvente erori legate de indicatoare și marcaje rutiere.

Cele două indicatoare sunt confundate sau ignorate constant. Cedează trecerea obligă șoferul să încetinească până aproape de oprire, dar să continue doar dacă drumul este liber. Drum cu prioritate, în schimb, confirmă dreptul de a trece primul.

Cu toate acestea, mulți șoferi cu experiență intră fără atenție în intersecții marcate cu Cedează trecerea, presupunând că știu „zona”. Modificările rutiere temporare, lucrările sau semnele recent amplasate pot surprinde chiar și un conducător cu 20 de ani vechime la volan.

Experții în conducere defensivă spun că rutina este cel mai mare dușman al șoferilor experimentați. „Mintea vede ceea ce se așteaptă să vadă, nu ceea ce este de fapt acolo. De aici și situațiile în care cineva intră în intersecție ca și cum ar avea prioritate, doar pentru că așa era mereu”, ne-a explicat Florin Tichie, instructor auto și fost polițist la Rutieră. La Timișoara, în zona Calea Aradului, un semn Cedează trecerea a fost mutat temporar cu câțiva metri în cadrul unor lucrări. În primele două zile, poliția a fost chemată la trei tamponări ușoare. Toți șoferii implicați aveau peste 10 ani experiență. Niciun începător nu a fost implicat.

„Elevii sunt atenți fiindcă știu că li se verifică fiecare mișcare. Însă cei cu experiență intră automat, fără să mai caute indicatorul. Le spun mereu: primul semn al șoferului bun este să se uite după indicatoare, nu după obișnuință”, a mai spus instructorul.

Semnul de „STOP” este printre cele mai clare din Codul Rutier. Însă, greșelile sunt numeroase. Mulți șoferi experimentați nu mai opresc complet, considerând că „se vede foarte bine” sau că „nu vine nimeni”. Legea spune clar: oprirea completă este obligatorie, indiferent de vizibilitate sau trafic.

„Amenzile nu sunt singura problemă. Cele mai multe ciocniri laterale din intersecțiile mici au la bază exact acest comportament: șoferi care încetinesc, dar nu opresc. Începătorii sunt mai atenți pentru că știu că sunt urmăriți în examen și imediat după ce iau permisul, dar cei cu vechime devin prea siguri pe sine. Cele mai multe accidente nu le fac începătorii. Ei sunt atenți. Problemele apar de la șoferii care cred că știu tot.

STOP-ul se respectă, nu se interpretează”, a precizat fostul polițist. La Pitești, în cartierul Găvana, există o intersecție cu vizibilitate excelentă, dar cu semn STOP. Într-o singură patrulare, polițiștii au surprins opt șoferi trecând „din inerție”, fără oprire. Toți erau șoferi cu vechime. Când au fost opriți, aproape toți au răspuns la fel: „Dar se vede, domnule, că nu vine nimeni!”

În ultimii ani, au apărut tot mai multe zone cu limite de viteză variabile, în special în apropierea lucrărilor sau pe drumuri naționale unde traficul se modifică în funcție de oră. Indicatorul apare uneori într-o serie: 70, apoi 50, apoi 30.

Mulți șoferi se uită doar la primul semn și îl ignoră pe al doilea, deși fiecare limitează viteza suplimentar. Alții văd semnul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, dar presupun că viteza generală e 90 km/h, uitând că în localități limita rămâne 50, chiar dacă semnul arată sfârșitul restricțiilor:

„Confuziile apar mai ales la șoferii experimentați pentru că aceștia reduc privirea laterală și nu mai scanează constant marginea drumului. Este un fenomen psihologic cunoscut: după ani de condus, creierul filtrează informațiile și vede doar ce consideră important. Indicatoarele „noi” sau mai puțin obișnuite pot trece neobservate.

De câte ori merg cu elevii pe un traseu din afara orașului, îi pun să-mi spună ce semn au văzut în fiecare kilometru. Învățătorii buni știu că privirea trebuie să scaneze continuu. Cei vechi uită asta”. Exemplu real:

Pe DN1, în apropiere de Sinaia, limitările temporare sunt dese. Poliția a raportat zeci de cazuri în care șoferii au fost surprinși cu peste 90 km/h într-o zonă limitată la 30 km/h, „pentru că nu au observat al doilea semn”.

Indicatorul de Zonă rezidențială stabilește reguli stricte: viteza maximă este 20 km/h, pietonii au prioritate absolută, iar copiii se pot juca pe carosabil. Mulți șoferi, inclusiv cei cu vechime, intră cu 40–50 km/h, considerând că „nu e mare lucru, e doar un cartier”.

„Problema este că legea tratează aceste zone extrem de sever, iar accidentele în astfel de spații duc la sancțiuni mari și chiar dosar penal în anumite situații. La Zonă pietonală, accesul este complet interzis, cu excepția vehiculelor autorizate. Șoferii experimentați intră uneori doar puțin, pentru o descărcare rapidă sau o scurtă întoarcere, fără să observe semnul. Mulți primesc amenzi pentru simpla intrare, indiferent că nu au circulat efectiv în zonă.

În Zona rezidențială, pietonul are putere totală. Dacă un copil iese între mașini, vina e aproape integral a șoferului. E o zonă în care trebuie să mergi ca în curtea unei școli”, a mai explicat instructorul.

La Brașov, un șofer cu 25 de ani vechime a fost amendat pentru intrarea în zona pietonală din centrul vechi pentru „o livrare rapidă”. În realitate, semnul era extrem de vizibil, iar panoul adițional preciza clar orele în care accesul e permis. Șoferul a recunoscut: „Nu m-am uitat. Merg aici de zece ani”.

Indicatorul Acces interzis este memorat de toți șoferii. Problema o reprezintă panourile adiționale: „cu excepția riveranilor”, „cu excepția vehiculelor autorizate”, „cu excepția bicicletelor”. Șoferii cu experiență ignoră adesea aceste panouri, pentru că le consideră „detalii”. În practică, ele schimbă complet sensul semnului.

La Oradea, într-o zonă reconfigurată recent, accesul este interzis tuturor vehiculelor „cu excepția autobuzelor școlare”. În doar două zile, poliția a aplicat 40 de sancțiuni, majoritatea conducători auto cu peste 15 ani de permis. Toți au spus același lucru: „N-am văzut panoul de sub semn.”

Mulți conducători auto cred că „depășire interzisă” se referă doar la mașini mici. Semnul cu două mașini reprezintă restricție generală, iar semnul cu un camion și un autoturism reprezintă restricție doar pentru vehiculele de marfă.

„Semnul cu camionul nu e decorativ. Avem elevi de la firme de transport care nici nu știau că restricția se aplică doar lor”, a explicat un instructor auto.

Indicatoarele portocalii de lucrări sunt cele mai neglijate, deși legea spune foarte clar: semnele temporare au prioritate față de cele permanente. Un singur semn temporar poate schimba sensuri, poate limita viteza la jumătate sau poate impune ocolire obligatorie.

Pe Autostrada A1, în zona Săliște, sute de amenzi au fost aplicate într-o lună deoarece șoferii ignorau limitarea temporară la 60 km/h. După o serie de tamponări, poliția a montat încă un rând de indicatoare. Problema nu dispăruse: „Nu le-am văzut”, au spus majoritatea celor opriți.

Indicatorul de sens giratoriu este ușor de recunoscut, dar mulți șoferi, inclusiv cei experimentați, continuă să intre ca și cum ar avea prioritate. În realitate, prioritatea o au vehiculele care circulă deja în interiorul sensului.

„Unii șoferi cred că doar forma sensului îi dă prioritate. Nu. Prioritatea o dă indicatorul Cedează trecerea, nu cercul din asfalt”, a mai spus instructorul.

Deși indicatoarele sunt vizibile, cele mai multe greșeli reale apar din interpretarea incorectă a marcajelor. Șoferii cu experiență privesc asfaltul mai rar decât începătorii, ceea ce duce la situații în care marcajele sunt fie ratate, fie confundate: „„Marcajele sunt cele mai ignorate semne din România. Dacă un indicator poate fi ascuns de un copac, marcajul este mereu în fața ta. Dar mulți șoferi se uită doar în depărtare, nu la banda pe care o conduc”.

Cel mai des ignorat marcaj este linia continuă. Mulți șoferi experimentați o consideră doar o „recomandare strictă”, nu o interdicție. Depășirile efectuate „puțin peste linie”, întoarcerile prin locuri nepermise sau trecerile peste axul drumului sunt extrem de frecvente.

„Șoferul vede linia continuă, dar dacă drumul pare liber, el decide că știe mai bine de ce a fost pusă acolo. De cele mai multe ori nu știe”, a atras atenția instructorul: „Linia continuă nu este marcată în funcție de vizibilitatea șoferului, ci în funcție de vizibilitatea tehnică și de riscurile obiective ale zonei”.

Există zone unde linia întreruptă se transformă treptat în linie continuă. Această tranziție este ratată frecvent, mai ales de șoferii care depășesc în viteză.

În multe accidente frontale, poliția constată același scenariu: depășirea a început regulamentar, pe linie discontinuă, dar s-a finalizat pe linie continuă, unde vizibilitatea se reduce sau drumul se curbează. Mulți șoferi argumentează ulterior: „Am început depășirea regulamentar”. Dar legea este clară: manevra trebuie să fie complet legală de la start până la final. Dacă depășirea se termină pe linie continuă, ea este considerată contravenție.

În zonele cu lucrări, marcajele galbene sunt obligatoriu prioritare și pot schimba complet traseul, benzile sau direcțiile. Mulți șoferi experimentați, însă, sunt atât de obișnuiți cu drumul, încât nici nu observă că marcajele sunt temporare.

Poliția semnalează anual zeci de accidente în care șoferi au intrat pe contrasens pe un drum unde benzile au fost deviate — pentru că au urmat marcajele vechi, abia vizibile, în locul celor galbene, proaspete.

Marcajele cu săgeți desenate pe asfalt- înainte, dreapta sau stânga-sunt deseori ignorate. Unii șoferi se bagă „în ultima clipă”, obligându-i pe ceilalți să frâneze brusc. „Aici apar cele mai multe claxoane. Șoferul se pune pe banda de înainte și, în dreptul intersecției, își amintește că el voia stânga. Este motiv de amendă, nu doar de supărare”, a explicat instructorul. Marcajele de preselecție stabilesc direcțiile obligatorii pentru fiecare bandă.

Acest marcaj lung, oblic, trasat înainte de trecerea de pietoni, semnalizează că parcarea și oprirea sunt interzise, iar vizibilitatea trebuie să fie perfectă:

„La zig-zag oprirea e interzisă. Dar dacă te uiți în oraș, o să vezi că e plin de mașini pe el. Și tot pe aici au loc lovirile de pietoni”.

Sunt zone unde trecerile au fost șterse parțial sau marcajul alb este aproape dispărut. Mulți șoferi vechi consideră că dacă nu „văd dunga”, trecerea nu există: „Legea spune însă că trecerea este valabilă dacă există indicatorul vertical, chiar dacă marcajul este uzat. Majoritatea incidentelor cu pietoni din astfel de zone provin exact din această neatenție”.