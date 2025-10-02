Ce înseamnă zig-zag-ul de pe carosabil. Mulți șoferi știu greșit

Marcajul rutier în zig-zag și indicatorul „Claxonare interzisă” sunt adesea ignorate de șoferi. Ce semnifică, ce amenzi riscă cei care nu le respectă și de ce sunt importante pentru siguranța rutieră.

Respectarea regulilor de circulație nu se rezumă doar la viteza legală sau la respectarea semaforului. Marcajele și indicatoarele rutiere au rolul de a organiza traficul și de a preveni accidentele, însă nu toate sunt suficient de bine înțelese de șoferi.

Unii conducători auto ignoră semne mai rare sau le interpretează greșit, ceea ce duce la sancțiuni, blocaje sau chiar la pericole reale pe drumuri. Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că lipsa de cunoștințe privind aceste semne este o problemă serioasă, iar autoritățile încearcă să clarifice situațiile cel mai des întâlnite.

Un marcaj care ridică frecvent semne de întrebare este cel aplicat pe marginea dreaptă a carosabilului, sub forma unei linii în zig-zag. Acesta nu este decorativ și nici nu semnalizează lucrări, așa cum cred uneori șoferii.

Conform legislației rutiere, marcajul în zig-zag are o semnificație clară: interdicția de a staționa.

Marcajul apare de regulă în zone unde oprirea vehiculelor ar bloca vizibilitatea, accesul sau ar îngreuna circulația. Staționarea în aceste locuri poate crea ambuteiaje, pune în pericol pietonii sau poate împiedica intervenția vehiculelor de urgență.

Nerespectarea interdicției poate aduce sancțiuni contravenționale. Potrivit Codului Rutier, amenda pentru staționare neregulamentară se încadrează la clasa a II-a de sancțiuni și poate ajunge la 290 sau 435 de lei, plus două puncte de penalizare. În cazurile repetate, polițiștii pot dispune ridicarea vehiculului.

Un alt semn mai puțin cunoscut, dar prezent în multe localități din România, este indicatorul cu un claxon barat de o linie roșie. Oficial, acesta poartă denumirea de „Claxonare interzisă”.

Se întâlnește în special în zone rezidențiale, lângă spitale, școli, grădinițe sau instituții unde zgomotul ar perturba liniștea publică.

Semnalul sonor al vehiculului poate fi folosit doar în situații de avertizare, cum ar fi evitarea unui accident. În rest, claxonarea în zonele cu restricții este interzisă.

Conducătorii auto care ignoră acest indicator riscă amenzi între 570 și 725 de lei, conform Codului Rutier. În plus, polițiștii atrag atenția că zgomotul excesiv contribuie la poluarea fonică, afectând sănătatea și confortul locuitorilor.

Atât marcajul în zig-zag, cât și indicatorul „Claxonare interzisă” au roluri esențiale pentru un trafic civilizat:

Fluidizarea circulației – evitarea blocajelor create de mașinile staționate neregulamentar.

Siguranța pietonilor – marcajele în zig-zag apar frecvent în apropierea trecerilor de pietoni.

Reducerea poluării fonice – limitarea folosirii claxonului scade nivelul de zgomot urban.

Respectarea ordinii publice – liniștea în zone rezidențiale sau în jurul instituțiilor este protejată prin aceste reguli.

Experții în siguranță rutieră subliniază că lipsa de informare este o cauză directă a nerespectării acestor semne. Mulți șoferi consideră marcajele „mai puțin importante” și le ignoră, dar realitatea arată contrariul.

„Fiecare marcaj sau indicator are un scop precis. Cele mai rare sunt adesea cele mai critice, pentru că ele reglementează situații punctuale unde riscul de blocaj sau de accident este mare”, spun specialiștii consultați de Poliția Rutieră.