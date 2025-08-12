Social Modificările din Codul Rutier te ard la buzunare! Amenzile pot ajunge până la 8000 de euro







Codul Rutier din Grecia va fi modificat radical începând din septembrie, introducând sancțiuni record pentru șoferii care pun în pericol siguranța rutieră. Iar acestea se aplică și turiștilor străini.

Autoritățile elene spun că aceste schimbări sunt necesare pentru a reduce rata mortalității în trafic, Grecia ocupând în prezent locul șapte în Uniunea Europeană la acest capitol. Noile reguli se aplică atât cetățenilor greci, cât și turiștilor care tranzitează țara.

Ministerul Transporturilor din Grecia a anunțat oficial modificările aduse Codului Rutier, subliniind că acestea răspund unei situații alarmante: creșterea numărului de accidente mortale. Printre noile sancțiuni se numără amenzi de 350 de euro și suspendarea permisului timp de o lună pentru șoferii surprinși vorbind la telefon fără dispozitiv hands-free.

În cazurile considerate extreme, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă , Codul Rutier prevede amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani. Oficialii greci atrag atenția că aceste măsuri vizează toate categoriile de conducători auto, indiferent dacă sunt rezidenți sau vizitatori.

Reforma Codului Rutier vine la pachet cu investiții masive în infrastructură. Se instalează radare fixe în puncte strategice, se modernizează iluminatul stradal, se montează suprafețe antiderapante și marcaje rutiere mai vizibile, iar parapetele de siguranță sunt consolidate.

Pentru a evita aglomerația pe arterele principale, inclusiv pe autostrada Egnatia Odos, autoritățile au introdus un sistem electronic de taxare. În Thessaloniki este în construcție un drum de centură menit să reducă traficul din oraș, iar limitele de viteză din tuneluri, de 80 km/h, vor fi strict monitorizate.

Institutul pentru Siguranță Rutieră „Panos Milonas” atrage atenția că eficiența noilor prevederi din Codul Rutier depinde și de educația rutieră a șoferilor. Între 2012 și 2021, Grecia a înregistrat o scădere de 54% a deceselor rutiere, performanță peste media Uniunii Europene.

Totuși, după pandemie, trendul pozitiv s-a inversat, astfel în 2024 au fost raportate 665 de victime ale accidentelor rutiere. Vasiliki Danili-Milona, fondatoarea institutului, avertizează că „legile dure trebuie însoțite de campanii de conștientizare și de formarea unei culturi a responsabilității la volan”, potrivit bugetul.ro.