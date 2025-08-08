Social Pedepse mai dure pentru șoferi. Ce se întâmplă dacă vorbești la telefon în trafic







Românii care încalcă regulile de circulație se vor confrunta cu sancțiuni mult mai dure. Noile prevederi vizează viteza, alcoolul la volan, telefonul mobil și nerespectarea semaforului.

Una dintre modificările semnificative din noul Cod Rutier prevede sancțiuni severe pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Șoferii surprinși vorbind la telefon fără hands-free pot fi amendați cu 1.600 de lei, aceeași sumă fiind aplicabilă și în cazul nepurtării centurii de siguranță.

Potrivit informațiilor publicate de portalul a1.ro, aceste sancțiuni sunt de zece ori mai mari decât amenzile aplicate anterior pentru astfel de contravenții.

Noul Cod Rutier stabilește un regim gradual pentru sancționarea depășirii limitei legale de viteză:

Depășirea cu 51–60 km/h : amendă între 720 și 1.600 lei (clasa a IV-a), plus suspendarea permisului pentru 90 de zile .

Depășirea cu peste 60 km/h : amendă între 1.680 și 4.000 lei (clasa a V-a), plus suspendare pentru 180 de zile .

Depășire cu peste 60 km/h urmată de accident cu pagube materiale : amendă între 4.080 și 9.600 lei (clasa a VI-a), plus suspendarea permisului pentru un an .

Dacă accidentul provoacă victime, suspendarea permisului se extinde la doi ani.

Codul Rutier introduce sancțiuni clare pentru consumul de alcool înainte de a urca la volan:

Dacă alcoolemia este între 0,2 și 0,5 g/l alcool pur în sânge (echivalentul a 0,15 – 0,25 mg/l în aerul expirat ), șoferul primește: amendă între 1.680 și 4.000 lei (clasa a V-a) suspendarea permisului pentru 180 de zile

Dacă alcoolemia depășește 0,5 g/l alcool pur în sânge , fapta este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani .

În cazul unui accident rutier cu alcool peste 0,25 mg/l în aerul expirat, amenda poate ajunge la 9.600 de lei, cea mai mare sancțiune posibilă.

Șoferii care:

nu acordă prioritate,

depășesc neregulamentar,

trec pe culoarea roșie a semaforului

și provoacă accidente cu pagube materiale, riscă:

9 până la 20 de puncte-amendă (720–1.600 lei)

suspendarea permisului pentru 90 de zile

În cazul trecerii pe roșu fără a produce accident, amenda ajunge la 4.000 de lei.

Șoferii care nu achită amenzile în termen de 30 de zile riscă suspendarea permisului de conducere. Suspendarea se aplică după încă 15 zile de la comunicarea oficială.

Printre contravențiile cu cele mai severe sancțiuni financiare se numără: