Pedepse mai dure pentru șoferi. Ce se întâmplă dacă vorbești la telefon în trafic
- Cristi Buș
- 8 august 2025, 06:05
Românii care încalcă regulile de circulație se vor confrunta cu sancțiuni mult mai dure. Noile prevederi vizează viteza, alcoolul la volan, telefonul mobil și nerespectarea semaforului.
Una dintre modificările semnificative din noul Cod Rutier prevede sancțiuni severe pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Șoferii surprinși vorbind la telefon fără hands-free pot fi amendați cu 1.600 de lei, aceeași sumă fiind aplicabilă și în cazul nepurtării centurii de siguranță.
Potrivit informațiilor publicate de portalul a1.ro, aceste sancțiuni sunt de zece ori mai mari decât amenzile aplicate anterior pentru astfel de contravenții.
Viteza excesivă: cât plătești și cât timp rămâi fără permis
Noul Cod Rutier stabilește un regim gradual pentru sancționarea depășirii limitei legale de viteză:
-
Depășirea cu 51–60 km/h: amendă între 720 și 1.600 lei (clasa a IV-a), plus suspendarea permisului pentru 90 de zile.
-
Depășirea cu peste 60 km/h: amendă între 1.680 și 4.000 lei (clasa a V-a), plus suspendare pentru 180 de zile.
-
Depășire cu peste 60 km/h urmată de accident cu pagube materiale: amendă între 4.080 și 9.600 lei (clasa a VI-a), plus suspendarea permisului pentru un an.
-
Dacă accidentul provoacă victime, suspendarea permisului se extinde la doi ani.
Alcool la volan: de la amendă la închisoare
Codul Rutier introduce sancțiuni clare pentru consumul de alcool înainte de a urca la volan:
-
Dacă alcoolemia este între 0,2 și 0,5 g/l alcool pur în sânge (echivalentul a 0,15 – 0,25 mg/l în aerul expirat), șoferul primește:
-
amendă între 1.680 și 4.000 lei (clasa a V-a)
-
suspendarea permisului pentru 180 de zile
-
-
Dacă alcoolemia depășește 0,5 g/l alcool pur în sânge, fapta este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
-
În cazul unui accident rutier cu alcool peste 0,25 mg/l în aerul expirat, amenda poate ajunge la 9.600 de lei, cea mai mare sancțiune posibilă.
Amenzi pentru trecerea pe roșu, neacordarea de prioritate și accidente minore
Șoferii care:
-
nu acordă prioritate,
-
depășesc neregulamentar,
-
trec pe culoarea roșie a semaforului
și provoacă accidente cu pagube materiale, riscă:
-
9 până la 20 de puncte-amendă (720–1.600 lei)
-
suspendarea permisului pentru 90 de zile
În cazul trecerii pe roșu fără a produce accident, amenda ajunge la 4.000 de lei.
Șoferii care nu achită amenzile în termen de 30 de zile riscă suspendarea permisului de conducere. Suspendarea se aplică după încă 15 zile de la comunicarea oficială.
Amenzi maxime de 9.600 lei pentru fapte extrem de grave
Printre contravențiile cu cele mai severe sancțiuni financiare se numără:
-
Nepăstrarea distanței la trecerea de cale ferată, când semnalele acustice și vizuale sunt activate – amendă de 9.600 lei
-
Accidente provocate de șoferi cu alcoolemie mare (peste 0,25 mg/l în aerul expirat) – amendă tot de 9.600 lei
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.