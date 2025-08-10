Social Ce faci dacă ai rămas fără permis în Grecia și trebuie să pleci a doua zi







Sezonul vacanțelor deschide cutia pandorei atunci când e vorba despre amenzi, permis și toate chestiunile legate de locomoție. Ce faci totuși dacă ai rămas fără permis pentru că poliția de acolo l-a reținut.

Este important atunci când când mergeți într-o țară străină să respectați toate regulile rutiere. Altyfel riscați să vă întoarceți cu avionul. ”Întreb pentru cine a avut experiența asemănătoare ce alternative am avea: permis oprit de poliție (motiv- pe scuter fără cască). Opțiune de plata doar luni la poștă și permis ridicat.

Doar că noi trebuie să ne întoarcem în România mâine, nu putem rămâne până luni. În cazul neplătirii amenzii, ați primit ceva în România ulterior? Mi se pare absurd să nu poți plăti online în decurs de câteva zile/săptămâni”, a scris cineva pe un forum de călătorii. Desigur că au existat și pățiți în domeniu, tot în Grecia.

”Am avut experiență si norocul tău. 250 euro amendă și mi s-a ridicat permisul pentru 30 de zile, m-a prins fără cască si asta fiind la prima abatere. După noul cod rutier, mi-am învățat lecția am greșit și am plătit sper să fii mai norocos să-l recuperezi mai repede!”, a explicat o altă persoană.

”Uneori pe procesul verbal trec și contul de plată. Uneori. Altfel încearcă varianta să mergi la secția de poliție să vezi dacă poți obține contul de plată și dacă da, fă plata, dă-le dovada și încearcă să vorbești cu comandantul de serviciu prezentând voucherul sau orice dovadă de la cazare că pleci mâine și poate.... poate, îți eliberează permisul.

Altfel ia încă 2 zile de vacanță și urmezi aceeași procedură luni. Varianta să pleci fără permis nu cred că e viabilă, amenda nu îți va veni în România, dar nici permisul până nu achiți amenda”, a mai spus altcineva.