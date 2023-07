Ce poți face dacă ai primit o amendă în Thassos. Poliția îți poate ridica numerele de înmatriculare

Thassos este una dintre insulele grecești care este foarte aproape de continet și mulți români aleg să meargă în vacanță aici cu mațina. Distanța din București și până la insula din Grecia este de puțin peste 600 de kilometri. Thassos, care are o suprafață de 400 de kilometri pătrați, atrag an de an mii de turiști. În cazul în care vrei să vizitezi mai multe locuri, vei avea nevoie să te deplasezi cu mașina.

Mulți români aleg să își petreacă concediile aici datorită prețurilor accesibile de la unitățile de cazare și de la restaurante. Cei care aleg să meargă în Thassos au, de cele mai multe ori, locul de parcare asigurat din partea hotelului. Este important de precizat că parcarea în anumite locuri și la anumite ore este interzisă. Polițiștii greci îți vor ridica plăcuțele de înmatriculare în cazul în care ai parcat într-un loc unde nu este permis.

Ulterior, trebuie să plătești o amendă pentru a le recupera. Sancțiunea se achită la Oficiul Poștal din zonele Limenas și Limenaria, în timpul săptămânii. Cei care rămân fără plăcuțe în weekend și nu mai pot aștepta până luni trebuie să meargă la sediul Poliției, unde vor primi un cont online în care să depună banii pentru amendă.

Ce poți să faci dacă ai primit o amendă în Grecia