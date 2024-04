International Atac terorist la Ierusalim. Sunt cel puțin două victime







Atac terorist la Ierusalim. Potrivit rapoartelor poliției, o femeie de 18 ani și un bărbat de 30 de ani au fost duși la spital după ce au fost răniți de un turc, potrivit Jerusalem Post.

Trei răniți în urma atacului teroristului turc

Teroristul a fost neutralizat imediat după atac cu cuțit comis lângă Poarta lui Irod, situată în Orașul Vechi din Ierusalim, marți după-amiază.

Potrivit rapoartelor inițiale ale MDA, o tânără de 18 ani, care se află în stare critică, și un bărbat de 30 de ani, au fost duși la spital pentru tratarea rănilor.

Teroristul turc din Ierusalim, împușcat de polițiști

Teroristul care a comis atacul a fost un cetățean turc de 34 de ani, pe nume Hasan Skalanan, care a intrat ieri în Israel din Iordania prin Podul Allenby, potrivit rapoartelor presei israeliene.

„Am ajuns rapid la fața locului și am găsit o tânără de 18 ani, conștientă, cu o rană înjunghiată în partea superioară a corpului. Am pansat rana și am oprit sângerarea, iar ea a fost evacuată într-o mașină a MDA la spital, conștientă dar în stare gravă”, a precizat unitatea medicală MDA.

De asemenea, „EMT și paramedicii MDA tratează un bărbat în vârstă de 30 de ani cu răni înjunghiate”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MDA.

Teroristul din Ierusalim a atacat și un polițist

Potrivit Poliției Israelului, teroristul turc a încercat să înjunghie și un ofițer de poliție, care se află în prezent în stare moderată.

„Teroristul implicat în înjunghiere a fost neutralizat după ce polițiștii din zonă l-au împușcat. Forțe mari de poliție au ajuns la fața locului”, a mai declarat Poliția Israelului.

A doua „persoană rănită era un bărbat în vârstă de 30 de ani, care se află acum în stare moderată. După ce am acordat tratament inițial la fața locului, a fost transportat la spital în timp ce era conștient și în stare stabilă”, au spus voluntarii United Hatzalah Yechiel Stern și Yosef Chaim Gabai.