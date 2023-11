Atac terorist la Ierusalim, soldat cu un mort și cinci grav răniți

Atac armat la Ierusalim, în Israel, în plin acord de încetarea focului cu teroriștii din Hamas. O tânără a fost ucisă și alte șase persoane au fost rănite, la intrarea în oraș, într-o stație de autobuz. Atacul s-a produs joi dimineața, potrivit serviciilor de urgență, citate de Jerusalem Post.

Potrivit poliției israeliene, doi indivizi au deschis focul asupra oamenilor care așteptau autobuzul la intrarea în oraș. Ulterior, cei doi au fost împușcați, în urma intervenției poliției, în replică la acest atac armat, potrivit primelor informații.

Imagini cu atacul provocat de cei doi teroriști au apărut, în scurtă vreme, pe rețelele de socializare. În clipurile postate, de la fața locului, se vede cum oamenii aleargă speriați, în timp ce pe fundal se aud focuri de armă. Se pare că atacatorii care au deschis focul erau arabi.

Partea bună, dacă se poate spune așa, conform martorilor, este că înainte de acest atac armat, mai multe autobuze au preluat majoritatea oamenilor care așteptau în stație.

Imediat după aceea, teroriștii au deschis focul, omorând o tânără de 24 de ani și rănind alte cinci persoane grav. Unul dintre atacatori era înarmat cu un pistol M16.

