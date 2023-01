Atac armat la o sinagogă din Ierusalim. Opt persoane au fost ucise când ieșeau de la slujba de seară

Opt persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite, vineri seară, în urma unui atac armat la o sinagogă din Ierusalimul de Est. Atacatorul a fost neutralizat de poliție, relatează AFP.

Potrivit The Jerulasem Time, bărbatul care a deshis focul este un locuitor al orașului Shuafat. Acesta a tras în oamenii care părăseau sinagoga după rugăciunea de vineri seara, când începe Sabatul. Atacul a avut loc chiar în Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

„Am văzut o femeie şi patru bărbaţi întinşi pe jos. Aveau urme de gloanţe şi nu mai aveau niciun semn vital. Am pronunţat decesul pe loc. Suntem antrenaţi pentru asta. Din păcate ne confruntăm des cu atacuri teroriste. Nu avem ce să facem. Decât să ne comportăm cu profesionalism, pentru că aşa salvăm vieţi”, a declarat Fadi Dekidek, unul dintre paramedicii care a intervenit la fața locului.

Police treating the Jerusalem shooting as a serious incident, have yet to officially classify it as a terrorist attack.

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 27, 2023