Masacrul din Texas. Acuzații grave. Mesajul unui reputat antrenor din NBA: „Nu putem să rămânem fără reacție”.

Antrenorul echipei de baschet Golden State Warriors, Steve Kerr, a susținut un discurs la finalul meciului disputat cu Dallas Mavericks. Vizibil emoționat, cu mâinile tremurând, el nu a comentat despre ce s-a întâmplat în teren. În schimb, a avut un discurs-manifest despre masacrul din Texas și despre legea care îi protejează pe cei ce dețin arme de foc în Statele Unite.

Antrenorul a reacționat după ce un număr de 19 copii și doi profesori au fost împușcați într-o școală primară din Texas. Suspectul, un tânăr de 18 ani, Salvador Ramos, și-a cumpărat două arme de ziua lui, iar după ce și-a împușcat bunica a descins în școală. El a trecut dintr-o clasă în alta și a împușcat pe oricine i-a ieșit în față.

„Când o să facem ceva? Când vom lua măsuri? M-am săturat, m-am săturat să prezint condoleanțe familiilor devastate. M-am săturat de scuze, m-am săturat de momente de tăcere. E destul! Nu putem să rămânem fără reacție”, a spus antrenorul Steve Kerr, la conferința de presă.

Senatorii americani puși la zid

În acest context, antrenorul NBA s-a referit și la proiectul de lege privind înăsprirea controalelor asupra celor care dețin arme de foc. Acest proiect legislativ a trecut de Camera Reprezentanților în 2021, dar s-a blocat în Senatul american.

„Există un motiv pentru care nu vor să voteze această lege. Vor să țină de putere. Pe toți senatorii care nu vor să contribuie la combaterea violenței și a atacurilor armate, îi întreb: Vreți să puneți dorințele personale de putere înaintea vieților copiilor noștri sau ale oamenilor în vârstă? Pentru că așa pare.

50 de senatori din Washington ne țin ostatici. Refuză să voteze acest proiect de lege, chiar dacă asta așteaptă americanii. M-am săturat! Gândiți-vă la copii voștri, la părinți, la bunici, la prieteni”, a subliniat antrenorul Kerr.

Tânărul și-a anunțat intențiile pe Facebook

În acest context, autoritățile americane au prezentat noi detalii din acest caz care a îngrozit o lume întreagă. Tânărul Salvador Ramos și-a anunțat pe Facebook intențiile criminale, postând un mesaj în care arăta că urmează să comită un masacru. Mai întâi, el a postat un mesaj în care spunea că își va împușca bunica, iar mai apoi un altul în care anunța că a făcut-o. Un al treilea mesaj, a fost postat chiar înainte de a ajunge la școala în care avea să dezlănțuie iadul.

„Al treilea mesaj, probabil cu mai puțin de 15 minute înainte de a ajunge la școală, spunea: «Voi deschide focul într-o școală primară»”, a declarat Greg Abbott, guvernatorul statului Texas.

Un profil asemănător cu al altor ucigași

Autoritățile au mai dezvăluit că Salvador Ramos era un tip izolat care a abandonat școala. El nu se înțelegea cu familia, care îi reproșa acest lucru, faptul că a renunțat la liceu, conform AFP. Presupusul atacator suferea din cauza umilințelor la care era supus de colegi. El s-ar fi plâns bunicii că nu mai vrea să meargă la școală din acest motiv.

„Nu era o persoană foarte sociabilă, deoarece era luat peste picior din cauza bâlbâielii sale”, a declarat o verișoară, Mia, pentru Washington Post.

Izolat, el a început să lipsească de la cursuri și apoi a abandonat liceul. A lucrat timp de un an la un fast-food, de unde a plecat în urmă cu o lună. Șeful său spune că nu era tocmai sociabil și nu reacționa cu ceilalți angajați. Salvador Ramos era pasionat de jocurile video, în special cele de luptă precum Fortnite sau Call of Duty, după cum notează New York Times.

Aceste elemente de personalitate au condus la concluzia că Salvador Ramos are un profil asemănător cu alți autori de astfel de atacuri, cum ar fi cele din Parkland, Florida, în 2018 (17 morți) sau Columbine, Colorado, în 1999 (13 morți).

Masacrul din Texas care a îngrozit o lume

Masacrul din Texas. La scurt timp după ce a împlinit 18 ani, Ramos a cumpărat două puști de asalt și 375 de cartușe. Iar marți, a dezlănțuit groaza într-o școală din oraș provocând una dintre cele mai grave crime din ultimii ani din Statele Unite. A fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția.

Dar, înainte de a merge la școală, el și-a împușcat bunica și a fugit, conform purtătorului de cuvânt al Departamentului de Securitate din Texas, Chris Olivarez. Potrivit rudelor citate de presa americană, Salvador Ramos devenise apropiat de bunică, împreună cu care locuia după ce s-a certat cu mama sa.