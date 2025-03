Social România va avea propriile drone militare și civile. Când vor fi gata







România va începe producția de serie a propriilor drone militare și civile. Potrivit ministrului Economiei, prototipul va fi gata în această vară. În prezent, proiectul se află în etapa finală de testare.

Când vor putea fi folosite noile drone românești

„Vreau să vă spun concret unde suntem cu producţia de drone. Anul trecut, în calitate de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, împreună cu Radu Oprea, ministrul Economiei, am semnat un protocol în care am început, împreună cu INCAS şi cu colegii de la Carfil, să lucrăm la un concept care are prioritatea directoare românească pe tot ce înseamnă drone cu dual use, atât militar, cât şi civil”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, prototipul ar urma să fie finalizat în vară.

„În momentul de faţă, suntem în faza finală a testărilor. Urmează ca în cursul acestei veri să avem deja prototipul şi să intrăm în producţie de serie până la finalul acestui an. Concret”, a adăugat ministrul.

Câți bani vor fi investiți

Bogdan Ivan a afirmat că, în cursul acestui an, un miliard de lei vor fi investiți în proiectele de producție de echipamente militare. Conform planului, banii vor ajunge la companiile din sectorul apărării.

În opinia sa, România și Europa se află acum într-o nouă paradigmă în ceea ce privește securitatea și apărarea.

„Dacă ar fi să vorbim despre acel proiect extrem de important de drone, România deja e într-o altă paradigmă, întreaga Europă e într-o altă paradigmă din punct de vedere al apărării. Suntem într-o ecuaţie în care tot ceea ce vedeam înainte că durează ani, acum suntem în paradigma în care durează luni”, a explicat Bogdan Ivan.

Se vor fabrica primele drone românești

„Avem deja construite mecanisme financiare europene, avem deja creat acel buget care se estimează că va ajunge pe la 800 miliarde de euro în formula în care noi, fiecare stat membru, împreună cu un alt stat membru şi cu Ucraina, să intre nu doar în procesul de achiziţii, ci să se ducă foarte mult spre producţie şi producţia naţională.

Interesul principal pe care îl am acum e ca la toate companiile naţionale, dar mai ales la tot ceea ce înseamnă nevoile României, să putem să venim şi să acoperim cât mai mult din acest necesar", a arătat Ivan.

Ministrul a precizat că va fi implementat și programul offset. Prin intermediul acestuia, o parte din banii cheltuiți de statul român pentru dotarea armatei vor putea fi reinvestiți în economie, prin intermediul companiilor din industria de apărare.

„Pentru fiecare achiziţie mai mare de 10 milioane de euro, în clipa în care se activează mecanismul de interes esenţial de securitate a României, intrăm într-un proces care vine şi aduce în România tot ceea ce înseamnă producţie în proporţie de minimum 80% la companiile publice şi private din ţara noastră”, a mai spus ministrul.