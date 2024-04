Monden Florin Piersic, dus la ATI. Ar putea fi transferat la Viena







Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost operat la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit la finalul unui spectacol. Potrivit informațiilor, a fost vorba despre o infecţie la nivelul unuia dintre genunchi. Intervenţia a fost realizată de către medicul ortoped Claudiu Chitea, actorul fiind internat în Secţia Ortopedie.

Florin Piersic ar putea fi transferat la Viena

Florin Piersic ar urma să fie transferat la Viena unde medicii îi vor scoate stimulatorul cardiac pe care îl are montat în prezent. Mai exact, Florin Piersic are montat, de mai mulţi ani, un stimulator cardiac. Infecţia cu care a fost diagnosticat recent s-a localizat iniţial la nivelul vezicii urinare, apoi a migrat la genunchi, unde maestrul are montată o proteză.

În urma analizelor de laborator efectuate, înaintea operaţiei efectuate la Spitalul Militar din Cluj, medicii au constatat că infecţia s-a extins la stimulatorul cardiac.

Soluţia este ca dispozitivul să fie extras pentru a fi tratată infecţia, dar singurul medic care face această intervenţie în România este plecat din ţară. În aceste condiţii, se ia în calcul transferul actorului la Viena.

Florin Piersic ar putea fi transferat la Viena. Sursa foto: Facebook

Actorul rămâne internat la secția de Terapie Intensivă, sub supraveghere medicală

Operația a decurs bine, însă dată fiind vârsta înaintată a actorului este nevoie să fie supravegheat în continuare de medici. Actorul s-a aflat internat într-o rezervă a secției de Ortopedie din cadrul Spitalului Militar din Cluj-Napoca, unde a fost supus unei operații la genunchi, după ce a fost diagnosticat cu o infecție.

În ultima perioadă, actorul a fost foarte activ pe scenele teatrelor, una dintre aparițiile sale fiind în cadrul unei conferințe, la Sibiu, dedicate Zilei Mondiale a Teatrului.

Florin Piersic se afla într-un turneu prin țară, cu spectacolul „Străini în noapte”

Penultimul spectacol la care luase parte a fost tot în luna aprilie a anului trecut. Florin Piersic se afla într-un turneu prin țară, cu spectacolul „Străini în noapte”.

Tot atunci, Florin Piersic ar fi trebuit să ajungă și la Cluj-Napoca, pentru a susține spectacolul, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, tocmai pentru că s-a confruntat cu probleme de sănătate. Din acest motiv, spectacolul a fost anulat.

Florin Piersic a mai suferit o intervenție la genunchi

În 2019, actorul a mai avut o operaţie la nivelul genunchiului. Atunci, intervenţia a avut loc la Bucureşti, la un spital privat, şi potrivit surselor, se pare că cel care l-a operat a fost reputatul chirurg ortoped Vlad Predescu.

Medicul este specializat în chirurgia artroscopică, chirurgia artroplastică primară de şold şi genunchi, revizia protezei de şold şi genunchi, traumatologie si medicină sportivă, informează RTV.