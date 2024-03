Monden Florin Piersic, sfâșiat de durere. A pierdut aproape tot







Florin Piersic a fost prezent la Gala Bookzone de la Palatul Parlamentului, de săptămâna trecută. Actorul a primit un premiu de excelență pentru cartea pe care a scris-o, „Viața este o poveste”. La eveniment, el a declarat că din generația sa mai sunt doar trei actori și că regretă enorm că nu îi mai are alături pe unii colegi de breaslă.

Florin Piersic a pierdut mulți oameni apropiați

„Foarte mulți colegi de-ai mei și colege își ascund vârsta, ceea ce nu prea înțeleg. Eu spun că atâția ani am… Am 88 de ani împliniți. Îmi doresc multe, dar nu știu când se mai pot îndeplini aceste dorințe ale mele. Dar vorbind de vârstă, voiam să vă spun, că foarte mulți din păcate-din suflet vă spun asta- și am o durere că vorbesc de asta.

Numai trei mai suntem cu dumneavoastră. În afară de trei absolvenți ai institutului de teatru și cinematografie din promoția mea de actori, ceilalți s-au dus. Din păcate i-am pierdut pe toți și regret enorm, pentru că toate amintirile mele, toate frumoasele mele speranțe au fost legate de ei.”, a mai declarat Florin Piersic, pentru viva.ro.

Florin Piersic, apreciat de colegii de breaslă

Actorul a mai spus că nu doar publicul l-a admirat, ci și colegii de breaslă. El a declarat că este un sentiment foarte frumos să te simți iubit de oamenii cu care lucrezi.

„Am fost foarte iubit și de colegi, nu doar de public, ceea ce este extraordinar. E foarte important ca un actor să fie iubit de colegi. Acesta, recunosc, că este un sentiment extraordinar, să îi văd cum se bucură că tu ai apărut și vei juca împreună cu ei. Dar este mult de povestit legat de acest lucru”, a spus actorul.

N-a mai fost până acum în clădirea Parlamentului

Piersic a recunoscut că este pentru prima dată când ține un discurs în clădirea Parlamentului și că este recunoscător pentru asta. El a povestit și despre cartea pe care a scris-o și care a fost cumpărată de mulți fani.

„E prima dată în viața mea când intru în această clădire care este Parlamentul. Am venit pentru sărbătorirea acestei edituri, care se numește Bookzone, unde eu am fost invitat și îmbrățișat pentru că am scris o carte. Am scris-o cu mare drag, într-o lună de zile. În afară de faptul că am prezentat această carte a mea, care este o poveste, vreau să vă spun că am scris-o 'ca la o șuetă cu tine…' Așa îmi scriu toți. 'Am avut impresia că sunteți cu mine, că nu vorbiți cu toți cititorii. Numai cu mine personal, ca la o șuetă.”, a mai povestit el.