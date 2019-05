Gala Premiilor UNITER. Ce distincție a primit Florin Piersic și cine a fost marele câștigător?

Celebrul actor Florin Piersic a primit la 83 de ani, premiul pentru întreaga carieră în cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a 27-a ce a avut loc luni seara la Cluj Napoca.





Gala Premiilor Uniter

„Rebengiuc, nu-mi vine să cred că ai venit în sală să mă aplauzi! Spune-i Marianei Mihuț că o iubesc de nu mai pot. E bine că am primit acest premiu la 83 de ani, pentru că dacă îl primeam după ce am plecat la stele, nu mai avea nicio valoare. Pe această scenă unde am jucat de sute de ori piese mai frumoase și mai puțin frumoase, aici am debutat cu o singură replică: Să facem grevă! Astăzi e replica care se potrivește cel mai bine să o spun eu. Pino Caramitru mi-a spus: 5 minute. Doar 5 minute pe scenă.

Am debutat în piesa Pentru fericirea poporului. La repetiții săream pe o masă la repetiții. La premieră cineva a venit la mine și mi-a spus, știi cine e în sală? Petru Groza! Mă doare în fund! Când am sărit, s-a rupt masa și am zis și eu Să facem grevă! Și când am ajuns acasă, am întrebat-o pe mama: Cum a fost? Excepțional, dar de fiecare s-a rupt masa? Nu, doar acuma! Iar tata mi-a spus: Fă-te, mă, doctor veterinar!

La 83 de ani sunt pe această scenă și iau acest premiu. Dacă v-am supărat în seara asta cu ceva, mă bucur din toată inima! Să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a declarat Florin Piersic.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Andrei Huțuleac, pentru rolul Randle P. McMurphy din spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wasserman, direcția de scenă Victor Ioan Frunză la Teatrul Metropolis

Premiul Senatului UNITER - actriță: Maia Morgenstern

Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal: Ofelia Popii, pentru rolurile Seigen și Shinnobu Sota din spectacolul Povestea prințesei deocheate, scenariul Silviu Purcărete inspirat din „Sakura Hime Azuma Bunshô” de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

Premiul Senatului UNITER pentru scenografie: Nina Brumușilă

Premiul pentru scenografie: Dragoș Buhagiar, pentru scenografia spectacolului Povestea prințesei deocheate, scenariul de Silviu Purcărete inspirat din „Sakura Hime Azuma Bunshô” de Tsuruya Nanboku al IV-lea, regia Silviu Purcărete la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

Premiul pentru excelență: Andreea și Andrei Grosu, proiectul UNTEATRU

