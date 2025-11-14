Șase orașe din România intră în topul celor mai aglomerate metropole din Europa

Datele INRIX, TomTom și ale Băncii Mondiale arată că București se află în topul celor mai aglomerate orașe din Europa, iar Cluj, Iași și Timișoara urmează același trend.

Cele mai recente rapoarte publicate de INRIX Global Traffic Scorecard, TomTom Traffic Index și de Banca Mondială confirmă că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe niveluri de congestie urbană din Europa Centrală și de Est.

Bucureștiul rămâne, pentru al doilea an consecutiv, într-un grup restrâns de capitale unde traficul depășește praguri similare cu orașe mult mai mari, precum Londra, Dublin sau Milano.

INRIX arată că șoferii din București pierd între 120 și 135 de ore anual în trafic la orele de vârf. Evaluarea TomTom confirmă aceeași tendință, indicând un nivel de congestie de peste 55% în timpul zilei. Pentru doar 10 kilometri parcurși la ore aglomerate, timpul mediu de călătorie poate depăși 30 de minute, una dintre cele mai mari valori din Uniunea Europeană.

Banca Mondială completează tabloul: capitala are peste 700 de mașini la mia de locuitori, printre cele mai ridicate valori din UE, ceea ce pune presiune pe o infrastructură care nu s-a extins în ritmul creșterii populației și al mobilității urbane.

Cluj-Napoca a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale traficului din România. TomTom îl plasează pe primele poziții naționale în ceea ce privește timpul pierdut pe kilometru parcurs. În orele de vârf, durata unei călătorii se poate dubla, iar zonele centrale rămân constant blocate.

INRIX estimează că șoferii clujeni pierd anual între 80 și 100 de ore în trafic. Creșterea demografică accelerată, extinderea imobiliară și numărul mare de navetiști amplifică presiunea pe un oraș care a depășit nivelul infrastructurii actuale.

Iașiul se află în topul celor mai congestionate orașe din țară, deși are o populație mai mică decât Bucureștiul sau Clujul. TomTom indică o congestie medie de peste 40%, iar Banca Mondială atrage atenția asupra deficiențelor din rețeaua rutieră, insuficient adaptată creșterii din ultimii ani.

Blocajele sunt constante în zonele centrale și în apropierea marilor artere de intrare în oraș, ceea ce influențează direct mobilitatea urbană și performanța economică locală.

Timișoara înregistrează valori medii de congestie între 35% și 45%, în funcție de perioada analizată. Lucrările de infrastructură, volumul ridicat al parcului auto și extinderea continuă a orașului generează întârzieri considerabile pentru navetiști.

Atât INRIX, cât și TomTom arată o tendință constantă de creștere a timpilor de deplasare în ultimii cinci ani, în special în intervalele de dimineață și seară.

Brașovul a intrat pentru prima dată în ultimii ani în topul orașelor din România cu nivel ridicat de congestie. INRIX estimează că șoferii pierd 60–80 de ore anual în trafic. Orașul este afectat puternic de sezonul turistic, dar și de migrația internă, care a crescut presiunea asupra infrastructurii.

Zonele de acces către Poiana Brașov și către DN1 se blochează frecvent în weekenduri, iar traficul se intensifică semnificativ la orele de tranzit urban.

Constanța rămâne orașul cu cea mai mare variație sezonieră a traficului. Conform TomTom, în lunile de vară nivelul de congestie poate depăși 60%, generând blocaje majore pe rutele care leagă portul, orașul și stațiunile din sudul litoralului.

Banca Mondială arată că infrastructura rutieră a zonei nu a fost proiectată pentru fluxuri de trafic atât de mari, iar lipsa unor rute alternative explică blocajele recurente.