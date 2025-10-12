Primăria Capitalei vrea să reducă traficul cu 20%. Proiect cu restricții orare și amenzi

Stelian Bujduveanu a anunțat că dorește să reducă traficul din București cu 20%. În acest sens, primarul interimar al Capitalei are deja un plan bine stabilit. „În ceea ce privește traficul am luat această decizie ca să propunem Consiliul General un interval orar în care să scoatem mașini neesențiale din trafic”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat o nouă propunere menită să reducă blocajele din traficul bucureștean: introducerea unor intervale orare în care vehiculele de gunoi și cele de aprovizionare nu vor mai avea voie să circule. Măsura ar urma să se aplice zilnic între orele 7:00–10:00 dimineața și 16:00–19:00 seara, perioade în care traficul este la cote maxime. Scopul acestei restricții este de a fluidiza circulația în momentele de vârf, când părinții își duc copiii la școală și angajații se deplasează spre locul de muncă.

Bujduveanu a precizat că această inițiativă, care va fi supusă votului Consiliului General al Municipiului București, face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a traficului urban. El a subliniat că încălcarea regulii va atrage sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei, conform propunerii aflate în lucru.

El a estimat că măsura ar putea duce la o scădere cu 20% a traficului în orele de vârf, contribuind semnificativ la reducerea timpilor de deplasare și la îmbunătățirea calității aerului. „Trebuie să ne gândim care este prioritatea noastră, a bucureștenilor — să permitem circulația esențială și să eliminăm din trafic mașinile care pot fi programate în alte intervale orare”, a conchis Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a explicat că măsura are un scop clar: protejarea timpului bucureștenilor care se confruntă zilnic cu trafic sufocant în orele de vârf.

„Prioritatea noastră sunt părinții și copiii care trebuie să ajungă la școală, dar și toți cei care pleacă sau se întorc de la serviciu. Nu putem continua să blocăm orașul în momentele cele mai aglomerate ale zilei”, a declarat primarul interimar.

Primarul interimar a mai specificat faptul că restricțiile propuse vor viza strict vehiculele neesențiale, fără impact direct asupra transportului public sau al serviciilor de urgență. Primarul a mai adăugat că mașinile de gunoi și cele de aprovizionare sunt principalele surse de blocaj pe arterele secundare și bulevardele aglomerate în acele intervale.

„Toți știm situația – când te grăbești dimineața să duci copilul la școală sau să ajungi la muncă, o mașină de gunoi blochează strada sau o dubiță de aprovizionare ocupă prima bandă. Nu putem lăsa aceste activități să paralizeze orașul în cele mai aglomerate momente ale zilei. Ele se pot face mai devreme sau mai târziu, fără să afecteze sute de mii de oameni”, a punctat primarul interimar

Edilul interimar al Capitalei a subliniat că măsura are temei legal și va fi implementată ferm, fără excepții.

„Decizia este una clară: în intervalele orare 7:00–10:00 și 16:00–19:00, aceste mașini nu vor mai putea circula. Avem cadrul legal care ne permite să facem acest lucru”, a declarat Stelian Bujduveanu. El a explicat că autoritățile locale dispun deja de reglementări pentru vehiculele de tonaj mare, iar acum restricțiile vor fi extinse pentru a viza și vehiculele care afectează direct fluiditatea traficului în orele de vârf.

Bujduveanu a precizat că amenzile vor fi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei și vor fi aplicate atât de Poliția Locală, cât și de Brigada Rutieră. Potrivit lui Bujduveanu, eliminarea din trafic a mașinilor neesențiale în aceste ore ar putea reduce aglomerația cu până la 20%.

„Este un pas important pentru București. Dacă reușim să scoatem chiar și 200.000 de mașini din trafic în acele ore, impactul va fi semnificativ. Într-un oraș sufocat, o reducere de 20% înseamnă o gură reală de oxigen pentru bucureșteni”, a conchis edilul.