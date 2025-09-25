Social

Persoanele care lipesc afișe ilegal vor fi sancționate. Bujduveanu: Fără mizerie în București

Afișe lipite în București. Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că persoanele care lipesc afișe ilegal vor fi sancționate. „Bucureștiul trebuie să fie curat, ordonat și european”, a scris edilul, într-o postare pe Facebook.

Bujduveanu: „Fără afișe lipite ilegal în București”

Edilul a cerut organizatorilor de evenimente, firmelor de publicitate și cetățenilor să respecte legea și să nu mai lipească afișe în locuri nepermise. El a precizat că măsurile se aplică în conformitate cu Legea nr. 185/2013, iar amenzile variază între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitate.

„Fără mizerie! Fără afișe lipite ilegal în București! De la stațiile STB până la cutiile electrice și clădiri, afișele lipite ilegal degradează orașul. Aplicăm sancțiuni, în conformitate cu Legea nr. 185/2013. Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate”, a scris edilul.

Primarul general interimar al Capitalei a subliniat că organizatorii de evenimente, firmele de publicitate și cetățenii au obligația să respecte legea. „Afișajul neautorizat strică imaginea orașului, murdărește spațiile publice și degradează mobilierul urban”, a mai spus primarul.

Stelian Bujduveanu

Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Un bărbat a primit o amendă de 5.000 de lei

Primăria Sectorului 6 a anunțat, în luna iulie, că lipirea afișelor pe stâlpi sau pe mobilierul urban se sancționează. Administrația locală a dat exemplul unui bărbat surprins de camerele de supraveghere în timp ce lipea un afiș pe un stâlp de pe Bulevardul Ghencea. Polițiștii locali l-au identificat și i-au aplicat o amendă de 5.000 de lei.

„Legea 185/2013 precizează clar: nu este permisă afișarea materialelor publicitare pe stâlpi, copaci, mobilier urban sau alte suprafețe publice, fără autorizație”, anunța, la acea vreme, Primăria Sectorului 6.

Alte proiecte

Un alt proiect aflat în dezbatere publică propune interzicerea afișajului publicitar pentru industria jocurilor de noroc pe clădirile și spațiile de pe domeniul public și privat al orașului.

Dacă proiectul va fi adoptat, în Capitală nu vor mai putea fi amplasate afișe, panouri sau alte suporturi publicitare care promovează cazinouri, case de pariuri, jocuri online sau alte forme de jocuri de noroc. Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

