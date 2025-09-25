Principalele bulevarde intră în reparații, dar Bujduveanu promite că se va lucra noaptea

Primarul general interimar al Capitalei, Sebastian Bujduveanu, a anunțat începerea lucrărilor de refacere a carosabilului pe principalele bulevarde. „Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Bujduveanu a anunțat miercuri că au început lucrările de refacere a carosabilului pe principalele bulevarde ale orașului.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție”, a mai spus primarul interimar al Capitalei.

Edilul a precizat că lucrările vor avea loc pe timpul nopții, pentru a nu afecta traficul, și a adăugat că vor fi refăcute atât asfaltarea, cât și marcajele rutiere. „Nu ne oprim aici. Administratia Strazilor Bucuresti va continua lucrările și pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabia etc”, a mai spus acesta.

Luni, primarul interimar a afirmat că lucrările de asfaltare ar trebui finalizate până în primăvară.

„Acum asfaltăm Magheru, mergem pe Calea Victoriei, Regina Elisabeta. Şi pentru a nu crea probleme în trafic, asfaltăm doar seara, a doua zi lumea poate să circule liniştit, a doua zi, a treia zi iar intrăm la asfaltat. Acest program mare de asfaltare, pe care l-am început în toamna aceasta, vine ca o completare, pentru că trebuie şi marcaje rutiere realizate. În ritmul în care suntem acum, veţi vedea că centrul oraşului va fi acoperit până în primăvară”, a spus acesta, pentru Radio România.

Recent, edilul a anunțat amenajarea a două noi benzi unice pentru transportul public, precizând că acestea au fost deja deschise circulației. Noile benzi se află pe Calea Crângași, între strada General Petre Popovăț și Pasajul Grant, precum și pe Șoseaua Cotroceni, între strada Profesor Dr. Gheorghe Marinescu și Splaiul Independenței.

„Rezultatul e clar: autobuzele şi troleibuzele câştigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă. Ştiu cât de mult contează să nu mai pierzi ore bune în trafic. De aceea pregătim şi alte artere pentru benzi unice: Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I şi Strada Polonă. Bucureştiul are nevoie de soluţii simple, dar eficiente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.