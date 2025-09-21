Salariu impresionant pentru bugetari. Primarul interimar vorbește despre realitate

La Primăria Capitalei, angajații au salarii consistente care se situează printre cele mai mari din administrația publică locală, potrivit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu.

Veniturile lunare ale unor funcționari ating sume impresionante, iar viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu Adrian-Nicolae, încasează 18.000 de lei net pe lună, aproape cât primarul interimar, care primește 19.000 de lei net lunar.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei”, a declarat Bujduveanu în cadrul emisiunii Insider Politic.

Potrivit edilului interimar, veniturile angajaților variază în funcție de funcție, însă anumite categorii sunt plafonate încă din 2018. De exemplu, un director din Primăria Capitalei câștigă între 11.000 și 13.000 de lei net pe lună.

„Între 11.000 şi 13.000 de lei. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018”, a explicat Bujduveanu.

Comparativ cu aceste salarii, unele sectoare locale au crescut grilele salariale pentru șefii de serviciu, ceea ce a condus la diferențe minore între instituții, dar Capitala rămâne în continuare în topul salariilor din administrația publică.

Primarul interimar a subliniat că informațiile referitoare la salarii astronomice în companii municipale, precum cel de 12.000 de euro pentru directorul unei firme de transport public, sunt false.

„La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea pe care le-au creat unii şi alţii cu creştere de salarii în companii nu sunt justificate și doar jignesc”, a spus Bujduveanu.

El a explicat că salariile în companii cu monopol pe servicii municipale trebuie să fie corelate cu performanța, nu doar garantate prin contracte de delegare. În urma unei hotărâri de Consiliu, salariile directorilor au fost reduse la nivelul viceprimarului Capitalei.

Salariile din Primăria Capitalei depășesc chiar veniturile președintelui României, care primește 15.500 de lei lunar. Pentru comparație, Nicușor Dan, fost primar al Bucureștiului, câștiga 21.000 de lei pe lună.

„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a declarat șeful statului în luna iulie.

Această situație scoate în evidență discrepanțele dintre salariile angajaților din administrația locală și cele din administrația centrală, generând discuții despre modul de salarizare și echitatea în sectorul public.