Nominalizări importante în coaliție. USR controlează prefecții cheie

Uniunea Salvați România (USR) a primit undă verde în negocierile din coaliție pentru a-și desemna prefecții, printre care și funcția de prefect al Capitalei.

Candidatul propus de USR pentru această poziție este Andrei Nistor, lider al filialei USR Ilfov și consilier local în Popești-Leordeni, iar nominalizarea reflectă strategia partidului de a consolida administrația în zonele-cheie.

De asemenea, USR a desemnat-o pe Cornelia-Elena Micicoi pentru funcția de prefect al județului Timiș, înlocuindu-l pe actualul prefect, Mihai Ritivoiu (PSD).

Andrei Nistor este antreprenor din 2007, cu experiență în dezvoltarea de proiecte de la zero, iar din 2016 s-a implicat activ în politica locală alături de USR.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a declarat Nistor într-un comunicat al USR.

Nominalizarea sa vine într-un context în care mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului dețin buletin de București, lucrează în Capitală și își desfășoară viața în cadrul unei zone metropolitane unificate.

Experiența și cunoștințele lui Nistor în legătura administrativă București–Ilfov îl recomandă ca un lider capabil să gestioneze eficient această zonă complexă.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind împărțirea prefecturilor. Conform surselor politice, PSD a cedat trei funcții importante către Uniunea Salvați România: Bacău, Timiș și Capitala.

Inițial, USR ar fi trebuit să desemneze nouă prefecți, dar după negocierile dintre Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, partidul a primit mai puține prefecturi, însă a obținut mai multe posturi de secretar de stat.

Astfel, Uniunea Salvați România va avea reprezentanți în ministere cheie precum Justiție, Finanțe, Sănătate, Muncă și Fonduri Europene, consolidându-și influența în guvern.

În schimb, PSD și-a păstrat majoritatea prefecturilor, inclusiv în județele conduse de social-democrați.

Această reconfigurare reflectă o strategie prin care USR își concentrează forța în principalele bastioane electorale și în zonele conduse de primari ai partidului, cum sunt Timișoara și Bacău, precum și în Capitală.

Cornelia-Elena Micicoi, nominalizată pentru prefectura Timiș, este consilier județean și a absolvit Universitatea Politehnica din Timișoara, cu formări internaționale în management, leadership și politici sociale.

În comunicatul Uniunii Salvați România Timiș, se precizează că „în contextul nominalizării sale la funcția de prefect, doamna Micicoi va demisiona din funcția de consilier județean, având depusă adeziunea la USR”.

Experiența ei include promovarea cooperării interregionale în cadrul Biroului Adunării Regiunilor Europene și reprezentarea intereselor județului la nivel european.

Alegerea sa pentru prefectură reflectă intenția USR de a poziționa oameni cu experiență administrativă și vizibilitate politică în funcții-cheie.

În concluzie, nominalizările USR pentru Capitală și Timiș reprezintă un pas strategic în consolidarea partidului în coaliție și în administrarea zonelor cu impact major asupra politicii și dezvoltării regionale.

Andrei Nistor și Cornelia-Elena Micicoi sunt văzuți ca lideri capabili să asigure o administrație mai transparentă și eficientă, în linie cu principiile USR de guvernare.