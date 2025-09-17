Troc în coaliție. PSD își ține județele, USR ia Bucureștiul și funcții-cheie în ministere

Coaliţia de guvernare a ajuns la un compromis pe tema prefecturilor și a funcțiilor de secretar de stat. Surse politice au dezvăluit că PSD a acceptat să cedeze trei prefecturi către USR, printre care și Bucureștiul, în schimbul păstrării unor poziții cheie în județele dominate de social-democrați.

Deși algoritmul politic ar fi permis USR să numească nouă prefecți, partidul condus de Dominic Fritz s-a mulțumit cu patru astfel de funcții, dar a obținut 13 posturi de secretar de stat, mai multe decât ponderea sa din coaliție.

Potrivit înțelegerii, liderul PSD Sorin Grindeanu și președintele USR Dominic Fritz au convenit asupra unei formule care să mențină echilibrul în coaliție: social-democrații păstrează mai multe prefecturi, în timp ce USR își consolidează influența în ministerele-cheie prin numirea a numeroși secretari de stat.

Astfel, PSD a cedat patru prefecturi către USR – București, Timiș, Bacău și Botoșani – deși, conform algoritmului, ar fi trebuit să renunțe la nouă.

Capitala revine USR, după ce funcția de prefect a fost deținută de Mugur Toader, fost primar al Sectorului 2 și fratele deputatei PSD Rodica Nassar, aflată la al șaselea mandat parlamentar.

În Timiș, prefectura se aliniază primăriei conduse de Dominic Fritz, în timp ce în Bacău, poziția de prefect se află acum sub coordonarea lui Lucian Stanciu Viziteu, singurul primar USR de reședință de județ alături de Fritz.

În plus, USR a obținut și prefectura Botoșani, județ dominat de liberalul Valeriu Iftime, unul dintre apropiații premierului Ilie Bolojan.

În total, USR va controla patru prefecturi, în loc de cele nouă care i s-ar fi cuvenit conform formulei inițiale.

În schimbul cedării prefecturilor, USR a primit un număr record de funcții în ministere. Formațiunea lui Dominic Fritz va avea 13 secretari de stat, o reprezentare mai mare decât ponderea politică din coaliția de guvernare.

Printre ministerele unde USR va avea oameni-cheie se numără:

-Justiție și Finanțe, instituții care avizează toate proiectele de lege sau hotărârile de guvern;

-Sănătate, Dezvoltare, Muncă și Fonduri Europene, fiecare cu câte un secretar de stat numit de USR;

-Mediu, unde USR va trimite doi secretari de stat.

Ministerul Economiei, controlat de Radu Miruță (USR), unde partidul va avea nu mai puțin de trei secretari de stat, în contextul în care portofoliul include și Digitalizarea, Antreprenoriatul și Turismul.

Pe lângă acestea, USR mai păstrează un secretar de stat la Transporturi, Horațiu Cosma, apropiat al fostului lider Cătălin Drulă, și pe Cristian Seidler, purtător de cuvânt al partidului și secretar de stat la cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu.

În total, USR numără 13 secretari de stat, consolidându-și poziția în aparatul guvernamental chiar înaintea congresului partidului.