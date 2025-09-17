Adevăratele decizii din Coaliție. Grindeanu a anunțat că va cere demisia lui Dogioiu, Bolojan analizează prelungirea plafonării prețurilor. Surse

Din cuprinsul articolului Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, susținută de PSD și UDMR

Ședința coaliției de astăzi a fost una destul de tensionată, ne-au relatat, în exclusivitate, surse politice. Au fost prezenți toți liderii Coaliției, veniți după un weekend în care s-au făcut numeroase declarații și s-au schimbat replici fierbinți. Toată lumea aștepta un “miracol”.

Primul punct pe ordinea de zi a fost cel legat de prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Președintele PSD, Sorin Grindeanu a spus că în cazul în care Ilie Bolojan nu va accepta prelungirea, parlamentarii partidului vor iniția un proiect de lege prin care acest lucru să devină obligatoriu pentru guvern.

Mai mult, Grindeanu i-a spus lui Ilie Bolojan că este ultima dată când acceptă intervenția purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogoiu, în deciziile interne ale Coaliției. “Data viitoare îi voi cere public demisia dacă vă mai furniza informații false presei, pe surse”, afirmat acesta. Aceasta dăduse presei pe surse că subiectul încetării plafonării la alimentele de bază fusese discutat și acceptat de Coaliție. Aspect contestat de liderii PSD și întărit de ministrul Economiei Radu Miruță (USR).

„PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menține plafonarea adaosurilor la alimente. Datele oficiale ale INS arată clar: prețurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea. Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condițiile scumpirilor masive la energie și ale creșterii TVA care a alimentat inflația”, anunțase anterior ședinței și social-democratul Mihai Fifor.

Surprinzător, președintele UDMR, Kelemen Hunor a fost de partea lui Grindeanu spunând că românii au primit în ultima vreme multe vești proaste, nemafiind cazul să le dea încă una. ”Românii s-au săturat doar de tăieri. Este nevoie de plafonare. Noi o susținem”, a spus Kelemen Hunor, în ședința coaliției. Informație publicată și de știripesurse.ro

Totodată a existat o discuție aprinsă între Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, președintele USR, căruia i s-a reproșat declarația hazardată că s-ar fi discutat subiectul încetării plafonării prețurilor la alimentele de bază în cadrul Coaliției. Mai ales că președintele USR nu a fost prezent la ultimele ședințe, fiind plecat din țară.

La finalul discuției pe acest punct, premierul Ilie Bolojan a spus că are nevoie de o săptămână ca să studieze materialul prezentat de PSD, urmând să anunțe o decizie.