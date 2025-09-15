Tensiuni în coaliție pe tema plafonării adaosurilor la alimente

Luni, 15 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan ar putea lua decizia dacă rămâne sau nu în fruntea Guvernului. Șeful Executivului și liderii principalelor partide din coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – sunt convocați la Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, pentru o nouă rundă de discuții.

Miza este dublă: ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază și reforma administrației locale, care presupune cel mai mare val de disponibilizări din ultimele trei decenii.

Tensiunile s-au acumulat pe fondul informațiilor potrivit cărora Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimentele esențiale după 30 septembrie.

Premierul a respins prelungirea în ședința de miercuri, 12 septembrie, deși ministrul Agriculturii, susținut de PSD, a cerut menținerea măsurii, invocând un posibil risc de creștere a inflației cu 2–3 puncte procentuale.

În replică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut public „clarificări urgente” și a subliniat că „nu pot fi de acord” cu ridicarea plafonului.

Guvernul a transmis, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, că hotărârea a fost luată în Coaliție „fără opinii contrare”, dar fostul ministru Adrian Câciu a afirmat că nu a existat un consens.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat că decizia trebuie luată prin unanimitate, în baza cifrelor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor.

Lista actuală a produselor cu adaos plafonat include pâine, lapte, brânzeturi de bază, iaurt simplu, făină, mălai, ouă, ulei, carne de pui și porc, legume și fructe proaspete, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Dacă plafonarea va fi ridicată, PSD ia în calcul depunerea unui proiect de lege în Parlament pentru reintroducerea măsurii. Precedentul există: social-democrații au folosit aceeași cale legislativă pentru eliminarea CASS la categoriile vulnerabile.

Ridicarea plafonării vine într-un context sensibil. TVA a fost majorată recent de la 19% la 21%, iar o eventuală liberalizare a adaosurilor comerciale ar putea genera un șoc în prețurile alimentelor de bază.

Premierul Bolojan a declarat că va discuta cu retailerii pentru a găsi soluții de echilibru. Executivul mizează pe mecanismele de piață și pe dialog, nu pe reglementări suplimentare.

Pe lângă dosarul alimentelor, coaliția se confruntă cu o altă provocare majoră: reforma administrației locale. Premierul promovează un plan de reducere a aparatului administrativ prin disponibilizarea a circa 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării.

Bolojan a avertizat că va demisiona dacă pachetul nu trece. „Dacă doar stai pe o funcție și lucrurile despre care știi că trebuie făcute… nu le poți face, nu se justifică să stai pe acest post”, a spus premierul după prima rundă de discuții de la Cotroceni.

Rezistența din teritoriu este mare.

În Prahova , primarii ar trebui să concedieze peste 800 de persoane.

În Galați , peste 95% dintre primării ar urma să reducă posturi, în jur de 600 de funcționari.

În Ilfov, mai mult de 80% dintre unitățile administrativ-teritoriale sunt vizate de tăieri.

PSD, sprijinit de UDMR, propune păstrarea actualului număr de bugetari și reducerea cheltuielilor locale cu 10%.

Pe lângă măsurile din teritoriu, Guvernul pregătește tăieri și la nivel central. Premierul urmează să anunțe în această săptămână câte posturi dispar din ministere, ce instituții vor fuziona și câți angajați părăsesc sistemul.

Operațiunea este complexă, presupunând modificarea legii de organizare a Guvernului, a statutului funcționarului public și a legislației privind organizarea ministerelor.